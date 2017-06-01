Путин рассказал о доверии к личной охране

В интервью с президентом России Владимиром Путиным американский режиссер Оливер Стоун заявил, что зачастую организаторы убийства пытаются "проникнуть" в охрану "заказанного" человека. В ответ глава государства заявил, что он знает это, но доверяет своей охране.

"Я делаю свою работу, они делают свою. До сих пор у них это неплохо получалось", – похвалил свою Службу безопасности Владимир Путин. При этом он по-философски отметил, что рано или поздно с каждым что-то произойдет. "Вы знаете, как у нас в народе говорят? кому суждено быть повешенным, тот не утонет", – сказал российский президент. "Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни", – заключил он.