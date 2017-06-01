Путин рассказал о доверии к личной охране
"Я делаю свою работу, они делают свою. До сих пор у них это неплохо получалось", – похвалил свою Службу безопасности Владимир Путин. При этом он по-философски отметил, что рано или поздно с каждым что-то произойдет. "Вы знаете, как у нас в народе говорят? кому суждено быть повешенным, тот не утонет", – сказал российский президент. "Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни", – заключил он.
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