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Чем Макрон покорил французов

Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
Эммануэль Макрон оправдал прогнозы аналитиков. Французы предпочли обаятельного молодого карьериста лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен. Чем же покорил соотечественников бывший "месье Минфин"?
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Окончательные результаты голосования во втором туре президентских выборов никого не удивили. Основатель движения "Вперед" набрал более 66% голосов, лидер "Национального фронта" – около 34%. Хотя удивляться было чему: для французских националистов, лучшим выборным достижением за всю их историю были 17% отца Марин – Жан-Мари Ле Пена, результат более чем впечатляющий.

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Впрочем, говорить о том, что подавляющее большинство соотечественников без ума от "обаяшки", было бы неверно. Ему отдали голоса около 21 миллиона избирателей. Еще 10 с лишним миллионов решили, что Ле Пен лучше управится с делами Франции. А всего право голоса имеют 47 с половиной миллионов французов. То есть, немногим меньше половины ситуайенов-избирателей выборы проигнорировали. Харизма Макрона (как, впочем, и Ле Пен) на них не подействовала.

Тем не менее, поклонников экс-министру хватило, чтобы стать президентом. Надо сказать, их впечатлили не только молодость и обаяние Эммануэля, но и его целеустремленность.  Он стал самым молодым политиком в истории Франции последних лет, который смог дослужиться до высокого поста. Пост министра финансов Макрон занял в 36 лет. Успел создать собственную партию "Вперед!" (или, как еще переводят, "На марше") – которая сразу же выдвинула Эммануэля кандидатом в президенты. Словом, молодой, да ранний.

Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

Женскую аудиторию Макрон покорил как обаянием, так и той же целеустремленностью – но в делах амурных. Бриджит Эммануэль встретил более 20 лет назад. Это было в провинциальном городке, 15-летний Макрон учился в христианской религиозной школе. 35-летняя мадам Тронье была его учительницей. А еще руководила театральным кружком, что позволяло исполнителю главной роли и режиссеру спектакля встречаться наедине – для репетиций, конечно. После творческих трудов Эммануэль провожал учительницу до дома – что совсем не нравилось ее мужу.

Однако избавиться от внимания подростка Бриджит так и не удалось. Как она рассказывала позже журналистам, 17-летний Макрон заявил: "Чтобы вы ни делали, как бы вы от меня ни уворачивались, а я на вас женюсь". Тогда мать троих детей только посмеялась над юнцом. Однако прошло несколько лет Бриджит подала на развод, а в 2007 году стала мадам Макрон.

Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: Pascal Le Segretain/Gettyimages.ru

Надо сказать, что не все француженки пускают слезу, вспоминая эту романтическую историю.  К примеру, министр Наджад Валло-Белькасем называет Макрона слабаком. Поигравший в первом туре президентских выборов левый кандидат Жан-Люк Меланшон заявил, что люди проголосовали не за идеи Макрона, а просто выбрали меньшее из двух зол. Он уверен, что  программа Макрона уничтожит социальную систему Франции. Для сторонников Меланшона этого заявления хватило, чтобы выйти на улицы и вступить в схватку с полицией.

Обаяние, молодость и целеустремленность свою роль в избирательной кампании сыграли. Осталось узнать, что эти качества президента принесут Франции.

Автор: Игорь Силецкий8 мая 2017, 17:31
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