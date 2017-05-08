Чем Макрон покорил французов

Эммануэль Макрон оправдал прогнозы аналитиков. Французы предпочли обаятельного молодого карьериста лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен. Чем же покорил соотечественников бывший "месье Минфин"?

Окончательные результаты голосования во втором туре президентских выборов никого не удивили. Основатель движения "Вперед" набрал более 66% голосов, лидер "Национального фронта" – около 34%. Хотя удивляться было чему: для французских националистов, лучшим выборным достижением за всю их историю были 17% отца Марин – Жан-Мари Ле Пена, результат более чем впечатляющий.

Впрочем, говорить о том, что подавляющее большинство соотечественников без ума от "обаяшки", было бы неверно. Ему отдали голоса около 21 миллиона избирателей. Еще 10 с лишним миллионов решили, что Ле Пен лучше управится с делами Франции. А всего право голоса имеют 47 с половиной миллионов французов. То есть, немногим меньше половины ситуайенов-избирателей выборы проигнорировали. Харизма Макрона (как, впочем, и Ле Пен) на них не подействовала.

Тем не менее, поклонников экс-министру хватило, чтобы стать президентом. Надо сказать, их впечатлили не только молодость и обаяние Эммануэля, но и его целеустремленность. Он стал самым молодым политиком в истории Франции последних лет, который смог дослужиться до высокого поста. Пост министра финансов Макрон занял в 36 лет. Успел создать собственную партию "Вперед!" (или, как еще переводят, "На марше") – которая сразу же выдвинула Эммануэля кандидатом в президенты. Словом, молодой, да ранний.

Женскую аудиторию Макрон покорил как обаянием, так и той же целеустремленностью – но в делах амурных. Бриджит Эммануэль встретил более 20 лет назад. Это было в провинциальном городке, 15-летний Макрон учился в христианской религиозной школе. 35-летняя мадам Тронье была его учительницей. А еще руководила театральным кружком, что позволяло исполнителю главной роли и режиссеру спектакля встречаться наедине – для репетиций, конечно. После творческих трудов Эммануэль провожал учительницу до дома – что совсем не нравилось ее мужу.

Однако избавиться от внимания подростка Бриджит так и не удалось. Как она рассказывала позже журналистам, 17-летний Макрон заявил: "Чтобы вы ни делали, как бы вы от меня ни уворачивались, а я на вас женюсь". Тогда мать троих детей только посмеялась над юнцом. Однако прошло несколько лет Бриджит подала на развод, а в 2007 году стала мадам Макрон.

Надо сказать, что не все француженки пускают слезу, вспоминая эту романтическую историю. К примеру, министр Наджад Валло-Белькасем называет Макрона слабаком. Поигравший в первом туре президентских выборов левый кандидат Жан-Люк Меланшон заявил, что люди проголосовали не за идеи Макрона, а просто выбрали меньшее из двух зол. Он уверен, что программа Макрона уничтожит социальную систему Франции. Для сторонников Меланшона этого заявления хватило, чтобы выйти на улицы и вступить в схватку с полицией.

Обаяние, молодость и целеустремленность свою роль в избирательной кампании сыграли. Осталось узнать, что эти качества президента принесут Франции.