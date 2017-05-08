Путин поздравил Макрона с победой на выборах

Владимир Путин поздравил лидера французского движения "Вперед!" Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах. Глава государства выразил надежду, что Москве и Парижу удастся выстроить конструктивный диалог после вступления в должность новоиспеченного президента.

"Президент России подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции", – сообщили в пресс-службе Кремля. Путин пожелал Маркону успехов, здоровья и благополучия.

