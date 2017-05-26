Россия даст ответ на демарш Эстонии с дипломатами
Представитель МИД России отметил, что подобные действия Эстонии стали для ведомства неожиданностью. "Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", – цитирует его РИА Новости. При этом подробностей в министерстве не предоставили.
О причинах изгнания генконсула Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева не сообщили и в эстонском внешнеполитическом ведомстве. Тем не менее власти подчеркнули, что российских послов действительно попросили покинуть страну. "МИД Эстонии может подтвердить, что Казеннов и Сургаев будут высланы", – цитирует ТАСС пресс-службу министерства.
Советник представительства России в Эстонии Евгений Верлин также не смог объяснить решение правительства страны. "Посольство пока не комментирует ситуацию", – заявил он.
Ранее стало известно, что российским послам в Нарве вручили ноту с требованием покинуть границы Эстонии. Глава Полиции безопасности страны Райво Аэг пояснил, что обычно такое решение принимается в случае, если человек подозревается в шпионаже.
#Эстония -— Старушка веселушка (@Plom33) 26 мая 2017 г.
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона! https://t.co/LcL4DkxZqD
Добавим, в странах Прибалтики россиянам довольно часто предъявляют подобные обвинения. В частности, Институт международных отношений и политических наук Вильнюсского университета предупредил студентов, что в их вузе якобы завелся "российский разведчик", который интересуется как их слабостями, так и выпускными работами.
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