Россия даст ответ на демарш Эстонии с дипломатами

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали высылку из Эстонии дипломатов Дмитрия Казеннова и Сергея Сургаева. В министерстве подчеркнули, что этот шаг не останется без ответа.

Представитель МИД России отметил, что подобные действия Эстонии стали для ведомства неожиданностью. "Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", – цитирует его РИА Новости. При этом подробностей в министерстве не предоставили.

О причинах изгнания генконсула Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева не сообщили и в эстонском внешнеполитическом ведомстве. Тем не менее власти подчеркнули, что российских послов действительно попросили покинуть страну. "МИД Эстонии может подтвердить, что Казеннов и Сургаев будут высланы", – цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Советник представительства России в Эстонии Евгений Верлин также не смог объяснить решение правительства страны. "Посольство пока не комментирует ситуацию", – заявил он.

Ранее стало известно, что российским послам в Нарве вручили ноту с требованием покинуть границы Эстонии. Глава Полиции безопасности страны Райво Аэг пояснил, что обычно такое решение принимается в случае, если человек подозревается в шпионаже.

#Эстония -

Могу попасть в большие забияки.

Пускай же говорят собаки:

"Ай, Моська! знать она сильна,

Что лает на Слона! https://t.co/LcL4DkxZqD — Старушка веселушка (@Plom33) 26 мая 2017 г.

Добавим, в странах Прибалтики россиянам довольно часто предъявляют подобные обвинения. В частности, Институт международных отношений и политических наук Вильнюсского университета предупредил студентов, что в их вузе якобы завелся "российский разведчик", который интересуется как их слабостями, так и выпускными работами.