Работавшему в Пентагоне русскому шпиону грозит 35 лет тюрьмы

Сотрудничавший с Пентагоном американец вынес с работы секретные спутниковые снимки. Добычу он предложил приобрести российскому разведчику, оказавшемуся агентом ФБР под прикрытием.

Житель Калифорнии Грегори Джастис решил поправить финансовое положение, используя свой допуск к тайнам Пентагона. За секретные спутниковые снимки он предполагал выручить тысячи долларов наличными – сообщает Министерство юстиции США.

"Джастис работал инженером, сотрудничавшим с оборонкой. В частности, он работал с военными и коммерческими спутниковыми программами", – уточнили исполняющий обязанности помощника генерального прокурора по национальной безопасности Дана Боент и и.о. обязанности прокурора Сандра Браун из Центрального округа Калифорнии.

Наивно полагая, что общается с "русским разведчиком", Грегори Джастис даже предлагал своему собеседнику посетить секретное предприятие, где производились "космические аппараты военного назначения". К несчастью для Грегори, "агент КГБ" оказался сотрудником американского федерального бюро расследований, работавшим под прикрытием.Торговец государственной тайной задержан и уже признал себя виновным. Американцу грозит до 35 лет тюрьмы.

Эксперты считают, что общий уровень российской разведки сильно просел после развала СССР. В этой связи Вашингтон вспоминает, например, Анну Чапман, объявленную российской разведчицей и в итоге высланную из США, чьим прикрытием долгое время был собственный бизнес в Америке. Российская сторона по понятным причинам это экспертное мнение никак не комментирует.