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Политика

Порошенко начал распродажу Украины по частям

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Matti Matikainen
Украина уже в скором времени может лишиться своего главного достояния – знаменитых черноземов, которые руководство страны собирается выставить на продажу. Соответствующее требование содержится в меморандуме Международного валютного фонда (МВФ) о выделении Киеву очередного кредита.
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В соответствии с документом Украина должна принять новый закон, регулирующий оборот сельскохозяйственных земель. Главный пункт нормативно-правового акта – отмена действующего с 2001 года моратория на куплю-продажу угодий. При этом общий банк украинского чернозема превышает 30 миллионов гектаров – порядка 25% мировых запасов. Особенно богаты в этом плане южная и центральная части страны.

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По мнению бывшего депутата Верховной рады, члена Комитета спасения Украины Владимира Олейника, перед МВФ стоит задача обанкротить Украину. Делается это по нескольким направлениям. "Первое – уничтожить экономику: мол, зачем вам выпускать какие-то автомобили, самолеты, если все это мы вам продадим. Из Украины просто хотят сделать рынок сбыта для товаров, которые производит Запад", – цитирует политика издание "Свободная пресса".

Во-вторых, отмечает Олейник, Западу необходимо превратить Украину в источник дешевой рабочей силы для европейского рынка труда. "Украинцев будут использовать, например, в той же Польше, но в сегменте, где нужна дешевая рабочая сила. Неважно, что ты имеешь два высших образования, закончил академию или консерваторию, работать будешь на уборке урожая", – сказал Олейник.

По его сведениям, киевские власти собираются распродать в частные руки более 11 миллионов гектаров чернозема, пока еще находящиеся в собственности государства. "Реальная их стоимость – около триллиона долларов. Они же предполагают, что могут продать эту землю с дисконтом за 250-300 миллиардов. И на этом получить свои барыши", – подчеркнул член Комитета спасения Украины. Он отметил, что плодородная земля – это последнее богатство страны. "Но бедность населения такова, что вынудит продать и это последнее", – резюмировал он.


Верховная рада должна будет одобрить закон о рынке сельскохозяйственных земель до конца мая. Нормативно-правовой акт даст разрешение иностранным лицам приобретать украинские земли, находящиеся в государственной и частной собственности.

Кроме того, МВФ поставил перед украинскими властями ряд других условий. Одно из главных требований организации – принятие киевскими властями на законодательном уровне концепции новой пенсионной реформы.

Помимо прочего, предполагается заморозить социальные гарантии гражданам страны на неопределенное время на уровне 2017 года. Из-за этого каждый пенсионер может лишиться более чем 18 тысяч гривен в течение ближайших пяти лет. Также без пенсии могут остаться некоторые украинцы в возрасте 60-65 лет, а это еще 84 тысячи гривен. С этими и некоторыми другими задачами администрация президента Украины Петра Порошенко должна справиться до конца апреля.

На что же Киев потратит очередной транш от МВФ? Как сообщал ранее украинский телеканал "Вести", большая часть миллиарда будет израсходована на обслуживание уже ранее взятых долгов. Эксперты между тем критикуют политику руководства страны. По их словам, новые кредиты, которые идут на оплату ранее взятых, приводят лишь к укреплению долговой кабалы страны и дальнейшему обнищанию ее граждан.

Автор: Иван Поляков6 апреля 2017, 11:50

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