Клинтон "сорвала" флаг США

Необычный, почти мистический инцидент произошел во время телеинтервью председателя Национального комитета Демократической партии США Тома Переса. После его слов о Хиллари Клинтон на заднем плане неожиданно упал американский флаг.

Во время интервью для телеканала MSNBC Пересу был задан вопрос об электронной почте Клинтон и Берни Сандерса. Когда демократ начал отвечать, за его спиной на сцене неожиданно рухнул на пол один из двух американских флагов, передает Washington Examiner.

Тем не менее инцидент ничуть не смутил Переса и он продолжил интервью, сделав вид, что все в порядке. Между тем пользователи Сети шутливо заметили, что флаг упал именно из-за Клинтон.