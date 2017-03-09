Выборы в России сделают более прозрачными

Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов.

Раньше для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, необходимо было заранее брать открепительный талон. Если у кого-то не получилось взять этот талон заранее, а на момент выборов он находится далеко от дома, этот человек по факту решался возможности голосовать.

"Сейчас мы собираемся заменить открепительные удостоверения заявкой через электронную систему. Человек будет через интернет подавать заявку о том, что собирается голосовать на определенном участке, он там автоматически фиксируется", - сообщил Крашенинников.

При этом, подчеркнул депутат, все остальные участки автоматически отсеиваются, и нигде, кроме заявленного участка, гражданин проголосовать не сможет. "Опасения оппозиции, что теперь на выборах одни и те же люди будут голосовать на нескольких участках, необоснованны", - успокоил депутат.

По словам Крашенинникова, на данный момент законопроект предполагает полную отмену открепительных удостоверений, однако впоследствии, во втором чтении, возможно, что их сохранят для определенных случаев.

Как писали Dni.Ru, в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий отмену открепительных удостоверений при голосовании на президентских выборах. Инициатором принятия такой законодательной нормы стал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Изменения в закон "Об основных гарантиях избирательных прав граждан" уже согласованы с Центризбиркомом, они послужат установлению прозрачности при голосовании.