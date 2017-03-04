Борис Джонсон приедет в Москву

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон принял приглашение Сергея Лаврова и планирует в скором времени посетить Россию. Точная дата визита пока не определена, передает РИА Новости.

В британском МИД рассказали, что визит обсуждался уже давно и, в частности, во время встречи премьера Британии Терезы Мэй и президента России Владимира Путина в Китае в сентябре 2016 года.