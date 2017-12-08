Путин и Эрдоган приструнили безрассудного Трампа
Эскалация напряженности в регионе недопустима. Москва и Анкара привержены достижению "справедливого и жизнеспособного решения ближневосточного кризиса" на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
"С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса", – цитирует "Газета.ру" сообщение Кремля по итогам переговоров двух лидеров..
6 декабря Дональд Трамп заявил, что пришло время "официально признать Иерусалим столицей Израиля". Он сообщил, что поручил Госдепартаменту "начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим". При этом президент США сказал, что Вашингтон сохраняет стремление "способствовать мирному соглашению, приемлемому для обеих сторон".
Действия американской администрации вызвали бурю возмущения, в исламских странах проходят антиамериканские митинги и демонстрации. Накалилась обстановка в Палестинской автономии, Тель-Авиву пришлось послать на Западный берег реки Иордан дополнительные войска.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили серьезную обеспокоенность в связи с решением администрации Дональда Трампа. Лидеры убеждены, что решить проблему можно только путем переговоров заинтересованных сторон.
"Усилия международного сообщества должны быть направлены на оказание содействия возобновлению палестино-израильских переговоров в целях поиска компромиссного решения всех проблем, включая вопрос о статусе Иерусалима", – приводят сообщение пресс-службы Кремля "Известия".
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