Володин: Регионам надо серьезнее относиться к отзывам на законопроекты

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал региональные власти серьезнее относиться к отзывам к рассматриваемым Госдумой законопроектам. Он уверен, что в этом случае качество выходимых из-под пера законодателей нормативно-правовых актов будет выше.



Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал субъекты Федерации серьезнее относиться к процессу подготовки отзывов на законопроекты, рассматриваемые в Госдуме. Он отметил, что бывают случаи, когда в регионах безответственно относятся к этому процессу.



"Иногда (отзывы – Прим. Ред.) подписывают заместители, иногда вообще не реагируют", – сказал Вячеслав Володин, выступая на заседании российского Совета законодателей. "Если мы с вами воспринимаем законодательный процесс как ответственность и регионов, и федерального центра, и вместе будем участвовать, обсуждать и при этом понимать, что ответственность в любом случае совместная, то у нас другое качество законов будет", – сказал он.

Напомним, что согласно действующему законодательству, регионы, при рассмотрении в Госдуме законопроектов по предметам совместного ведения в тридцатидневный срок должны предоставлять свои отзывы на такого рода законопроекты.