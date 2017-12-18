Володин: Регионам надо серьезнее относиться к отзывам на законопроекты
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал субъекты
Федерации серьезнее относиться к процессу подготовки отзывов на законопроекты,
рассматриваемые в Госдуме. Он отметил, что бывают случаи, когда в регионах безответственно
относятся к этому процессу.
"Иногда (отзывы – Прим. Ред.) подписывают заместители, иногда вообще не реагируют", – сказал Вячеслав Володин, выступая на заседании российского Совета законодателей. "Если мы с вами воспринимаем законодательный процесс как ответственность и регионов, и федерального центра, и вместе будем участвовать, обсуждать и при этом понимать, что ответственность в любом случае совместная, то у нас другое качество законов будет", – сказал он.
Напомним, что согласно действующему законодательству, регионы, при рассмотрении в Госдуме законопроектов по предметам совместного ведения в тридцатидневный срок должны предоставлять свои отзывы на такого рода законопроекты.
Президентская кампания светской львицы под угрозой
Стилиста экстренно госпитализировали
Привлекательный мужчина оказался учеником теледивы
Актриса дала большое интервью