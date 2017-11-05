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Политика

Гордон и Чехова позавидовали ушлой Собчак

Анфиса Чехова, Ксения Собчак, Екатерина Гордон. Фото: Dni.Ru
До президентских выборов в России остается чуть больше четырех месяцев. Тематика, понятное дело, крайне актуальная и медийная. Неудивительно, что находятся те, кто хочет на ней всячески попиариться и вновь напомнить публике о своей уже порядком подзабытой персоне.
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Череда "выдвижений" началась с телеведущей Ксении Собчак. Светская львица громогласно объявила о своих политических амбициях и сделала ряд скандальных заявлений, повторяющих некоторые тезисы нашей либеральной общественности. Так, "шоколадная блондинка" уже успела "отдать" Крым Украине, чем настроила против себя бывшего прокурора полуострова Наталью Поклонскую, которая принялась распекать ее в социальных сетях.

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Набирающее обороты политическое шоу продолжилось другой телеведущей – Екатериной Гордон. В отличие от Собчак, Крым она признала российским, да и вообще, объявила Гордон, основное внимание на посту главы государства она уделит защите прав женщин и детей. Благородная миссия, ничего не скажешь.

Ну а дальше на глазах изрядно шокированных двумя прошлыми кандидатурами россиян начали происходить уж совсем комичные вещи. Номером 3 в списке потенциальных кандидатов стала телеведущая Анфиса Чехова, прославившаяся в свое время довольно сомнительного качества (судя по отзывам зрителей) передачами для взрослых. Впрочем, теледива тут же поставила условие: баллотироваться она будет лишь в том случае, если соответствующая запись в ее Instagram соберет 200 тысяч лайков.

Ну а логичным продолжением этой цепочки стала бывшая порноактриса Елена Беркова, которая уже пригрозила в случае победы на выборах озаботиться длиной юбок россиянок и прозрачностью их одежды.

Позабавленные всей этой возней граждане резонно задаются одним единственным вопросом: зачем? В самом деле, для чего понадобилось весьма далеким от политики девушкам публично объявлять о своих президентских амбициях? Думается, что причина весьма тривиальна: желание попиариться, попасть в топы новостей и вновь заставить говорить о себе.

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/sobchakprotivvseh. ru

"Всех их – Собчак, Гордон и других – уже давно стали забывать. Просто Собчак оказалась умнее и расторопнее всех остальных, и именно она соберет на этой теме наибольший хайп", – рассказал в беседе с корреспондентом Dni.Ru политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

По словам эксперта, своим выдвижением телеведущая просто подала пример остальным. "Все ее завистницы моментально встрепенулись и начали сокрушаться, почему они сами до этого не додумались. И пока не поздно, пока тема еще в тренде, они тоже решили выступить и заявить о своем выдвижении", – заявил эксперт.

Дальше, отметил аналитик, все пошло по нарастающей: когда появилась вторая, ее примеру решила последователь третья, и так далее. "Все они теперь стали заявлять о выборах, потому что захотелось славы. Но последняя девушка в этой цепочке будет наименее интересна, потому что весь хайп собрали уже первые "кандидатки", – подчеркнул Матвейчев.

Екатерина Гордон. Фото: wikipedia.org/Sasha Kristy

Раз так, то затухания этой тенденции можно ожидать уже в самое ближайшее время. Ажиотаж постепенно ослабевает, и после пятой, шестой, седьмой или даже десятой "кандидатки", уставшим от подобного цирка россиянам все это будет уже малоинтересно.

В этом смысле Собчак действительно оказалась наиболее ушлой и расторопной. "Она  всех опередила, остальные ей сейчас страшно завидуют и ругают себя за то, что такая идея не пришла к ним в голову раньше", – полагает Матвейчев.

Вряд ли в выдвижении Собчак и уж тем более других потенциальных кандидаток есть хоть капля политики. "Собчак не политический деятель, она шоумен", – резюмировал политолог. 

Автор: Иван Поляков5 ноября 2017, 10:17
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