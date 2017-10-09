Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Володин назвал реализацию послания президента KPI работы депутатов

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Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что выполнение послания президента Федеральному собранию будет главным показателем эффективности работы депутатов Госдумы. По его словам, именно по тому, как будут реализованы пункты прошлогоднего послания Владимира Путина парламентариям, будет оцениваться их деятельность за год.

"Это, если хотите, наш коэффициент полезного действия, это наш в том числе KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности – Прим. ред.), – сказал Володин, на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме. Спикер нижней палаты призвал коллег-депутатов "отнестись соответственно". "Вы просто осознайте, что это итог в том числе нашей работы за год", – обратился он к законодателям.

Председатель Госдумы напомнил, что послание адресовано именно парламенту и его задача – обеспечить реализацию пунктов документа на практике. "Просьба – руководителям комитетов, заместителям председателя Госдумы, кто отвечает за законотворческий процесс в курируемых комитетах – сделать все необходимое, чтобы мы до конца года обеспечили реализацию послания президента", – сказал Володин.

Ранее спикер Госдумы назвал законодательное обеспечение послания президента приоритетом в работе депутатского корпуса. По словам председателя нижней палаты, в осеннюю сессию необходимо завершить эту работу, чтобы после оглашения нового послания приступать к выполнению задач на следующий год.

9 октября 2017, 15:30

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