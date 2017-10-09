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Политика

Эксперты оценили избрание Неверова главой фракции "ЕР"

Сергей Неверов. Фото: er.ru
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов возглавил фракцию "Единой России" в нижней палате парламента. Однопартийцы единогласно поддержали его кандидатуру. Эксперты положительно оценили перестановки в думских стенах, отметив, что новый глава фракции единороссов обладает огромным политическим опытом, который помогает ему успешно справляться даже с самыми сложными задачами.

Продолжение: Ольгу Тимофееву выдвинули на пост вице-спикера Госдумы
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По словам директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, у экспертного сообщества в целом не было сомнений в том, что фракцию "ЕР" возглавит Сергей Неверов. Политолог отметил, что новая должность является безусловным повышением для парламентария.

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Сергей Иванович Неверов

Сергей Иванович Неверов вице-спикер Госдумы России

Мартынов подчеркнул, что Неверов – это человек, который "сделал себя сам". "Блестящий выход из кризиса 2011 и в итоге конституционное большинство в Седьмом созыве!" – написал политолог. Сейчас же, подчеркнул он, "Единая Россия" находится на пике популярности, что также является заслугой нового главы думской фракции партии. "В общем поздравляю, Сергей Иванович! Только вперед! А мы поможем всегда" – заключил Мартынов.

Алексей Мартынов. Фото: facebook.com

Ожидаемым избрание Неверова назвал и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, новый глава думской фракции "ЕР" – это политический тяжеловес и непререкаемый авторитет в партии. Вместе с тем политолог отметил, что Неверову еще очень многое предстоит сделать, ведь впереди президентские выборы, идет подготовка к новой региональной кампании. "Работы непочатый край", – цитирует эксперта издание "Политаналитика".

С избранием на новую должность Сергея Неверова поздравил и политолог Павел Данилин. По его словам, руководитель фракции – это серьезная должность, работа на которой определяет всю деятельность "ЕР" в стенах нижней палаты парламента. Данилин подчеркнул, что избрание на пост главы единороссов в Госдуме укрепляет статус Неверова как парламентария.

Павел Данилин. Кадр youtube.com

В свою очередь, политический аналитик, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов назвал нового главу думской фракции "ЕР" человеком, который дошел до политических вершин с самых низов. При этом он согласен с тем, что новая должность – это еще один шаг Неверова вверх по карьерной лестнице.

По словам эксперта, парламентарий может гордиться своей работой в партии. Об этом, в частности, свидетельствуют высокие результаты "Единой России" на прошлогодних думских выборах и на Едином дне голосования-2017. "Еще одно доказательство этого – рост рейтинга "ЕР". В сентябре ВЦИОМ зафиксировал, что электоральный рейтинг партии составил почти 53%", – написал аналитик на своей странице в Facebook.

Дмитрий Фетисов. Фото: facebook.com

Сам Сергей Неверов, выступая на внеочередном заседании фракции, обозначил свои приоритеты на новой должности. Парламентарий заявил о необходимости активизировать работу по реализации поручений президента и ежегодных посланий главы государства.

"Мы должны обеспечить ее законодательное сопровождение", – сказал он во время своего выступления перед однопартийцами.

Не менее важным направлением своей деятельности на новом посту Неверов назвал работу депутатов в регионах. В связи с этим он напомнил о недавних переменах в регламенте нижней палаты парламента, инициированных спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Теперь депутаты будут заканчивать пятничные пленарные заседания в 15:00. Это позволит им в тот же день отправиться в свои регионы, чтобы полноценно поработать там в выходные.

Кроме того, новый глава фракции единороссов призвал создать эффективный механизм обратной связи с региональными депутатами. По его словам, это позволит улучшить качество принимаемых решений и эффективно реализовать вопросы, которые поднимаются на уровне субъектов.

Намерения нового главы парламентской фракции "ЕР" активизировать работу по реализации президентских поручений и ежегодных посланий главы государства, а также проводить ежегодные форумы с участием депутатов из регионов говорят о том, что Неверов имеет четкое представление, в каком направлении должна двигаться партия, уверен политолог Антон Хащенко. По словам эксперта, избрание нового главы думской фракции единороссов говорит о доверии к Неверову со стороны первых лиц государства.

Сергей Неверов. Фото: er.ru

Напомним, должность председателя парламентской фракции "ЕР" оказалась вакантна после того, как в начале октября президент России Владимир Путин назначил теперь уже бывшего главу думской фракции единороссов Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Кандидатуру Неверова на пост главы фракции внес в понедельник, 9 октября, председатель "ЕР", премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава кабмина отметил, что Неверов хорошо известен не только однопартийцам и депутатам других фракций, но и простым гражданам.

"Его уважают коллеги, сторонники и оппоненты", – подчеркнул Медведев.

Кроме того, добавил он, у вице-спикера есть для такой работы все необходимые качества и опыт. Особенно премьер-министр отметил умение Неверова взаимодействовать с правительством и администрацией президента. Медведев подчеркнул, что парламентарий умеет находить компромиссы и налаживать диалог. Кандидатуру Неверова поддержал также президент России Владимир Путин.

Сергей Неверов. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Сергей Неверов родился 21 декабря 1961 года в Кемеровской области. После службы в армии в 1983 году устроился работать на шахте, где трудился до 1999 года, когда был избран депутатом Госдумы. Он является одним из лидеров Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. Неверов удостоился звания заслуженный шахтер Кузбасса, он является полным кавалером знака "Шахтерская слава".

В 2010 году Неверов по предложению председателя "ЕР" Владимира Путина был назначен исполняющим обязанности, а затем и секретарем Генсовета партии. В Госдуме седьмого созыва он  входит в состав комитета по вопросам семьи, женщин и детей, где является единственным мужчиной.

Неверов имеет ряд государственных наград. Среди них орден Александра Невского, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней и другие.

Автор: Иван Поляков9 октября 2017, 16:04

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