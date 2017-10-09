Медведев внес кандидатуру Неверова на пост главы думской фракции "ЕР"

Глава кабинета министров, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев определился с кандидатурой на пост руководителя фракции "ЕР" в Госдуме. Премьер-министр предложил доверить эту важную и ответственную должность секретарю генсовета "ЕР", вице-спикеру нижней палаты парламента Сергею Неверову.

"В соответствии с уставом нашей партии вношу кандидатуру Сергея Ивановича Неверова на должность руководителя фракции "ЕР" в Госдуме", – говорится в заявлении председателя кабмина, опубликованном на сайте партии. По словам Медведева, Неверов хорошо известен не только членам "Единой России" и депутатам других фракций, но и людям по всей стране. "Его уважают коллеги, сторонники и оппоненты", – подчеркнул премьер-министр.

Председатель кабинета министров добавил, что у кандидата на пост руководителя фракции "ЕР" в Госдуме есть необходимый опыт и нужные качества. Особенно Медведев отметил умение Неверова взаимодействовать с администрацией президента и правительством. "Мы все знаем его как человека, который умеет налаживать диалог, находить компромиссы", – сказал премьер-министр.

По словам председателя "ЕР", лидер думской фракции –крайне ответственная работа, и Неверову пригодятся его опыт и знания. "Я не сомневаюсь, что он справится и оправдает ожидание, которые на него возлагают партия и наши сторонники", – подчеркнул он.





Напомним, пост главы парламентской фракции "Единой России" и вице-спикера нижней палаты парламента оказался вакантным после того, как президент Владимир Путин 3 октября назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана теперь уже бывшего главу фракции "ЕР" в Госдуме Владимира Васильева. Путин назвал его политическим тяжеловесом с большим опытом работы на федеральном уровне.

Владимир Васильев отметил, что для него честь – получить такое предложение. "Я сделаю все, чтобы Вы не пожалели об этом", – сказал он во время встречи с главой государства.

