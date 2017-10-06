Кто займет пост вице-спикера Госдумы

Руководитель одного из комитетов Госдумы может занять должность заместителя председателя нижней палаты парламента. Конкретные имена возможных кандидатов пока не называются.

Представители "Единой России" в Госдуме VII созыва занимают четыре поста вице–спикеров и одну должность первого заместителя председателя палаты. Одним из вице-спикеров до недавнего времени был Владимир Васильев, который также возглавлял фракцию "ЕР". В ближайшие дни депутаты рассмотрят вопрос о прекращении его полномочий в связи с назначением врио главы Дагестана.

"На пост вице-спикера рассматривается линейка из председателей думских комитетов", – сообщил ТАСС источник в Госдуме. О ком персонально идет речь, собеседник агентства не уточнил. По словам политологов, если кто-то из глав комитетов нижней палаты станет вице-спикером, то это будет логично, потому что каждый из них является большим профессионалом в своей сфере и по праву считается элитой депутатского корпуса.

"За последний год благодаря новым стандартам работы над законопроектами серьезно выросла роль председателей комитетов. Соответственно, они стали логичными претендентами для роста до должности вице-спикера. Выстроенная в ГД система, когда сразу видно кто и как работает, позволяет производить кадровые рокировки в подобных случаях без ущерба работе всей ГД в целом. И вот тут отстроенная система показывает свою эффективность на практике", – написал в Facebook политолог Дмитрий Фетисов.

Ранее стало известно, что заседание, на котором рассмотрят вопрос о новом лидере думских единороссов, пройдет 9 октября. Об этом сообщил секретарь Генсовета "ЕР", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. "Заседание фракции планируем провести в понедельник, где как раз обсудим и вопрос руководства фракции, и ее первоочередные задачи", – сказал зампредседателя нижней палаты.

Неверов подчеркнул, что кандидатуру на освободившийся с уходом Васильева пост главы фракции внесет председатель партии Дмитрий Медведев. Называть имена возможных кандидатов вице-спикер не стал, отметив лишь, что претендентов может быть несколько. Неверов подчеркнул, что эти вопросы полностью в компетенции Медведева. Кроме того, кандидатуры будут согласованы с лидером партии – президентом Владимиром Путиным.

Посты главы фракции "ЕР" и вице-спикера Госдумы оказались вакантными после того, как 3 октября президент России принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Временно исполняющим обязанности руководителя региона Путин назначил Владимира Васильева, назвав его "политическим тяжеловесом".