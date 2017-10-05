Избиратели оценили уникальную эффективность "ЕР"

"Единой России" удалось мобилизовать как сторонников, так и потенциально лояльных к партии граждан. Уникальный рейтинг "ЕР" показывает, что избиратели оценили ее эффективность.

Уникальность и беспрецедентность сентябрьского рейтинга "Единой России" заключается в том, что в это время не проводилось общенациональных избирательных кампаний, отмечают политологи. Конечно же, и активность "ЕР" в ходе недавнего регионального голосования сыграла свою роль, считает член Высшего совета партии, гендиректор Агентства политических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Рейтинги одобрения Государственной Думы и Совета Федерации растут: в сентябре они составили 53,2% и 59,7%. А показатели партии "Единая Россия" обновили годовой максимум: в сентябре они составили 52,9%. По данным опроса ВЦИОМ, верхнюю строчку в рейтинге доверия политикам стабильно занимает Владимир Путин – его показатель 50,6%. Второе и третье места занимают министр обороны Сергей Шойгу (15,8% по данным на 25 сентября – 1 октября) и премьер-министр Дмитрий Медведев (14,3%).

Дмитрий Орлов отметил влияние на рейтинг действий представителей "ЕР" во время Единого дня голосования. "Кандидаты, выдвинутые от партии, были поддержаны руководством страны. "Единая Россия" провела достаточно убедительную избирательную кампанию как в технологическом, так и в политическом смысле, что привело к изменению баланса в ее пользу даже в проблемных регионах, например, в Омске", – подчеркнул политолог.

Напомним, ранее гендиректор Агентства политических коммуникаций указывал на то, что партия серьезно улучшила свою работу, начиная с парламентских выборов 2016 года. По слова Орлова, теперь избиратели видят, что "Единая Россия" – это не просто "интерфейс" власти, который оформляет кем-то выработанные решения, а ответственная, компетентная сила, постоянно участвующая в процессе принятия решений. В том числе – благодаря взаимодействию с исполнительной властью на разных уровнях.