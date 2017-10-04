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Нового главу фракции "ЕР" в Госдуме изберут 9 октября

Фото: er.ru
Фракция "Единой России" в Госдуме изберет нового руководителя на своем заседании 9 октября. Кандидатуру внесет председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Нового лидера депутаты-единороссы изберут вместо Владимира Васильева. Занимавший пост заместителя председателя Госдумы и руководивший фракцией "ЕР" парламентарий накануне был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

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Заседание, на котором рассмотрят вопрос о новом лидере думских единороссов, пройдет 9 октября, сообщил секретарь Генсовета "ЕР", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. "Заседание фракции планируем провести в понедельник, где как раз обсудим и вопрос руководства фракции, и ее первоочередные задачи", – сказал зампредседателя нижней палаты.

Неверов подчеркнул, что кандидатуру на пост главы фракции внесет председатель партии Дмитрий Медведев. Строить предположения о возможных кандидатах на пост вице-спикер не стал – отметив лишь, что претендентов может быть несколько. Эти вопросы, по словам Неверова, полностью в компетенции председателя партии. Кроме того, кандидатуры будут, безусловно, согласованы с лидером партии – президентом Владимиром Путиным.

Фото: er.ru

Как стало известно, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев уже проводит консультации с активом партии по поводу возможных кандидатов. "Сейчас проходят консультации Медведева с партийным активом. В понедельник он как председатель партии внесет кандидатуру на пост главы фракции в Госдуме", – приводит ТАСС слова пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой.

Накануне президент России принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Временно исполняющим обязанности руководителя региона Владимир Путин назначил Владимира Васильева, назвав его "политическим тяжеловесом". Таким образом, пост главы парламентского большинства оказался вакантным.

Автор: Андрей Евлампиев4 октября 2017, 22:53

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