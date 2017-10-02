США решились на захват российского консульства

Представители американских спецслужб вторглись на территорию генерального консульства России в Сан-Франциско. Об этом сообщает Министерство иностранных дел на своей официальной странице в Facebook.

Как сообщили в МИДе, у здания генконсульства находятся пять автомобилей спецслужб США. На официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook появилось видео, где мужчина, предположительно представитель спецслужб, выходит из одной из машин и пытается пройти на территорию дипломатического объекта.

В понедельник утром на странице МИДа уже появлялась запись ночных рейдов американцев к генконсульству. Вооруженные фонариками неизвестные пытались проникнуть на территорию дипобъекта. "Нарушая тем самым международное право и собственное законодательство", – прокомментировали ситуацию во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, дипломатическая война между Россией и США была инициирована в конце прошлого года Вашингтоном. Там решили, что Россия якобы повлияла на исход американских выборов, когда неожиданно для многих победу одержал республиканец Дональд Трамп.

Уходящий президент США Барак Обама прямо обвинил Москву во вмешательстве в избирательный процесс. Тем не менее никаких доказательств своим заявлениям ни в Белом доме, ни в Госдепартаменте предоставить не смогли.

Это не помешало американским властям прямо в канун Нового года выслать из страны 35 российских дипломатов и членов их семей. Кроме того, был наложен арест на дипсобственность России в Нью-Йорке и Вашингтоне.

В ответ на отказ возвращать незаконно отобранные дипломатические объекты Москва сократила численность американской дипмиссии в России на 455 человек, а также изъяла из пользования Госдепа посольскую дачу в Серебряном Бору.

Однако в Вашингтоне пошли на дальнейшее обострение ситуации. В конце августа американцы потребовали закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, мотивировав это тем, что дипломатический объект якобы мог использоваться Москвой в шпионских целях.