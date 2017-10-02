Трамп подал дурной пример горячим каталонцам

История с референдумом в Каталонии как две капли воды похожа на недавние американские выборы. В победу Трампа, как и в успех сторонников отделения Каталонии от Испании, мало кто верил. Но это произошло, и теперь руководству Евросоюза нужно определиться – отпустить Каталонию, положив тем самым начало череде аналогичных референдумов в Старом Свете, или дать жесткий ответ поборникам независимости.

Результаты прошедшего в мятежном испанском регионе референдума стали для многих сюрпризом, что делать с которым никто не знает. Очевидно, что итог волеизъявления граждан Каталонии, да и сам факт проведения плебисцита, привели к серьезным осложнениям взаимоотношений между центральными властями Испании и одним из ее регионов.



А уж после того как полицейские в Барселоне и других городах применили силу и довели счет пострадавших почти до 1000, стало очевидно, что просто проигнорировать волю каталонцев Мадриду будет крайне непросто. Но именно центральные власти Испании несут ответственность за сложившуюся ситуацию и возникшие политические осложнения, полагают эксперты.

По мнению Анны Глазовой из Российского института стратегических исследований, референдум, который в испанской прессе уже окрестили "1:0", серьезно изменит экономическую и политическую ситуацию во всей Испании. Можно прогнозировать также, что страну ожидает тяжелый политический кризис.

"По большому счету, на данный момент после столкновений, которые произошли с полицией, и на фоне большого количества пострадавших возможности для нахождения компромисса и для диалога с центральными властями фактически исчерпаны", — сказала эксперт в интервью "Парламентской газете".





О том, что Каталония может стать для Мадрида большой головной болью, специалисты предупреждали давно. На это указал директор фонда "Институт проблем безопасности и устойчивого развития" Виктор Ананьев:

"Каталония – один из наиболее развитых регионов Испании, и ее утрата приведет к серьезному экономическому ущербу для Мадрида".

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. По итогам народного голосования, которое не признали в Мадриде, 90% жителей республики высказались за отделение от Испании. В день референдума в столице Каталонии Барселоне и других городах произошли стычки сторонников отделения с полицией. В результате пострадали около 900 человек.