США испугались мести России за Макфола

Россия восприняла действия бывшего посла США Майкла Макфола как попытку свержения Путина. Москва поклялась отомстить Вашингтону за эти провокации. Вмешательство неуловимых русских хакеров в американские выборы стало первой частью ее плана, пишет The Washington Times.

Отношения России и США начали ухудшаться с января 2012 года. Именно в это время в Москву прибыл новый американский посол Майкл Макфол. Дипломат начал свою деятельность в заснеженной российской столице переговорами с оппозиционными лидерами.

Авторы статьи считают, что со стороны Макфола (и, соответственно, Госдепартамента) это был "провокационный шаг в особенно непростой момент, когда Владимир Путин уже негодовал относительно того, что американцы поддерживают массовые протесты с целью его очернить". Это решение бывшего тогда президентом США Барака Обамы имело более значительные последствия, чем кто-либо мог предположить.

Опрошенные изданием эксперты, среди которых – действующие и бывшие руководители спецслужб США, сравнивают прибытие Макфола в Россию с "первым пчелиным укусом, который разозлил русского медведя". Некоторые из них уверены, что "Путин был настолько вне себя от ярости", что поклялся отомстить Вашингтону".

"Вашингтонский истеблишмент серьезно заблуждается относительно того, кто все это начал. На самом деле это были Обама и Хиллари, а не Путин. Они отправили Макфола в Россию и попытались свергнуть Путина, и это привело его в бешенство", – рассказал журналистам неназванный иностранный дипломат.

В то же время сам Майкл Макфол продолжает утверждать, что администрация Обамы никогда не ставила своей целью свержение российского президента. По слова дипломата, Путин "ошибочно" рассматривал его работу "в качестве попытки подорвать его легитимность". Именно это, заявляет бывший посол, стало мотивом для "атаки на суверенитет США в 2016 году".

Посол США в России активно использовал социальные сети, чтобы "установить связь с российским народом". В Кремле это, естественно, заметили. А Вашингтон через четыре года, во время президентских выборов в США 2016-го, обвинил Москву в том, что она использовала те же самые интернет-технологии, чтобы изменить ход голосования.

Попытка России вмешаться в выборы в США стала "самой успешной скрытной кампанией по влиянию за всю историю скрытных кампаний". "Русские хотели наказать Хиллари и подорвать доверие к нашему электоральному процессу как таковому", – считает бывший директор ЦРУ и АНБ Майкл Хайден. Сможет ли разведсообщество США остановить Москву, если она вновь попытается "провернуть подобное" – совершенно неясно, подводит черту автор.