Посол США Теффт назвал себя "мистер Пельмени"

Посол США в России Джон Теффт объяснил, почему его зовут "мистер Пельмени". По словам дипломата, даже по окончании московской миссии он обязательно будет приезжать в Россию, чтобы поесть пельменей.

"Во время одной из первых бесед с россиянами "ВКонтакте" я упомянул, что очень люблю пельмени. Это разлетелось по интернету, так что с тех пор, куда бы я ни поехал, местные жители писали мне про то, где у них можно поесть пельмени. Кажется, я стал "мистером Пельмени", – улыбаясь, рассказал ТАСС американский дипломат.

По словам посла, он настолько полюбил русскую кухню, что и после окончания своей дипломатической миссии в России обязательно будет возвращаться в нашу страну. Конечно же, исключительно с целью откушать пельменей и не более того. "Как сказал один мой знакомый, "в любом случае тебе нужно будет приехать поесть пельменей", – подтвердил Теффт.

Сегодня в Москве помощник госсекретаря США Виктория #Нуланд и посол США в РФ #Теффт отведали пельмени со сметаной. pic.twitter.com/sAdlCufSsT — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 17 мая 2015 г.

Напомним, Джон Теффт был назначен послом США в России 21 апреля 2014 года. Он сменил в Москве Майкла Макфола. Тогда злые языки говорили, что американская администрация сменила дипломатического представителя из-за того, что тот провалил организацию в России народных волнений.

Ранее "эксперт по организации майданов", как Теффта называли в прессе, последовательно возглавлял посольства США в Литве, Грузии и на Украине. Теффт отлично владеет несколькими иностранными языками, включая иврит, венгерский, литовский и русский.



В июле 2017 года американское посольство в Москве официально объявило, что Джон Теффт завершит свою деятельность в начале осени 2017 года. На посту посла США в Москве его может сменить экс-посол США в Сингапуре и Китае, бывший губернатор штата Юта, республиканец Джон Мид Хантсман-младший.