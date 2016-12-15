Американцы списали провал Клинтон на месть Путина

В американских СМИ продолжают появляться бездоказательные обвинения в адрес российского руководства по поводу якобы вмешательства в выборы президента США. Телеканал NBC и вовсе заявил, что к провалу Хиллари Клинтон причастен президент Владимир Путин лично.

Несмотря на всю свою абсурдность и полное отсутствие каких-либо доказательств, сообщения о попытках России повлиять на выборы президента США продолжают появляться с завидно регулярностью. При этом каждое последующее сообщение становится все более оторванным от реальности.

Так, телеканал NBC со ссылкой на некий высокопоставленный источник в американской разведке заявил, что спецслужбы с "высоким уровнем вероятности" считают, что участие в кампании по вмешательству в выборы американского лидера принимал лично Владимир Путин. Российский лидер, уверяют американские журналисты, якобы лично руководил взломом серверов Демократической партии и дальнейшим использованием полученного компромата.

Однако на этом полет мысли американских журналистов не остановился. Далее в тексте говорится, что американской разведке каким-то образом удалось вычислить и мотивы Владимира Путина. Журналисты утверждают, что все начиналось как личная "вендетта" против Хиллари Клинтон. В дальнейшем же вся операция трансформировалась в попытку показать коррупционную составляющую в американской политике.

Еще одна цель – попытка оторвать от США их союзников, показав, что американцы больше не в состоянии выступать в качестве надежного мирового лидера, считают журналисты NBC. "Это, безусловно, похоже на Путина, на то, что я видел, когда был послом и работал в правительстве", – заявил Майкл Макфол, который выступал в качестве официального дипломатического представителя США в России с 2012 по 2014 годы.

Отметим, ни одного доказательства позиции некоторых представителей американских спецслужб так и не было приведено. Более того, на официальном уровне силовики даже отвергают сам факт наличия обвинений.