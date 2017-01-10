Трампа запугивают "силой кисок"

Расследование крушения Ту-154 Должников лишат единственного жилья Дом-2 Новый год 2017
Политика

Савченко наплевала на угрозы СБУ

Народный депутат опубликовала секретные списки
Политика

Кремль подвел черту под правлением Обамы

В российском руководстве рассказали о главном итоге его деятельности
партнеры
Вторник 10 января
Лента новостей
15:23
"Мажора с автоматом" арестовали на два месяца
15:05
Волочкова стыдливо прикрыла "живот-тряпочку"
15:01
Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья
14:58
Под Москвой машина с мертвым водителем влетела в остановку
14:49
Значение имени Светлана
14:44
Уходящая американская администрация бьется в агонии
14:28
Десять человек отравились газом в Подмосковье
13:50
ВКС России в Сирии выполнили поставленную Путиным задачу
13:44
Микки Рурк заговорил по-русски и оскорбил мужа Ким Кардашьян
13:44
Мишель Обама стала соперницей Мадонны
13:22
Янукович сошелся с моделью Playboy
13:18
Звезда "Холостяка" высмеяла подопечных Меладзе и Бузову
13:15
Как выглядят постаревшие участницы золотого состава "ВИА Гры"
13:04
Житель Вологодской области убил друга при попытке вывести из запоя
12:56
Чиновники настучали на Улюкаева
12:56
Единственного сына Кустинской убила любовница
12:51
ФИФА увеличит число участников чемпионата мира
12:29
Москвич-романтик украл статую из парка ради любимой
12:21
Российские кибервойска вошли в топ мировых лидеров
12:10
В Подмосковье мужчина погиб при игре в русскую рулетку
12:09
Глюк'Ozа в откровенном купальнике перещеголяла Волочкову
12:08
Дэвид Духовны вернулся в "Твин Пикс"
11:59
На пустыре в Москве нашли присыпанный землей труп
11:43
Курильщиков вылечит государство
11:35
Роналду впервые после гей-скандала вышел в свет с подругой
11:33
Сотрудник "Почты России" крал смартфоны из посылок москвичей
11:16
Цыганова и Снигирь осуждают даже близкие
11:12
Татьяна Навка показала повзрослевших дочерей
10:56
Как у должников будут отбирать единственное жилье
10:45
Очерненного биатлониста Логинова оставили в запасе сборной России
10:43
В Китае нашли гробницу династии Мин
10:37
Барзиков ушел из "Дома-2"
10:17
У беременной Полины Гагариной сдали нервы
10:13
Джоли и Питт дали друг другу шанс
10:08
Оголившаяся гонщица Багдасарян удивлена скандалом
10:05
Москвич застрелил любовницу и покончил с собой
09:53
В Москве курсант упал с 25-го этажа во время вечеринки
09:44
Отношение к Варум изменилось после ее слов
09:27
Житель Урала пытался поменять обручальное кольцо на права
09:24
Трамп сделал россиян на 29 млрд богаче
09:11
Чемпион Европы погиб в ДТП под Кемерово
09:02
Максим Аверин поразил роскошной шевелюрой
08:57
Исинбаева восхитила своим видом на премии
08:39
Суровые российские летчики довели пилотов США
08:39
Раскрыта тайна крушения Ту-154
08:34
Проклову обругали за романы с женатыми актерами
08:30
Пенсионер умер в очереди в ресторане KFC на северо-западе Москвы
08:26
Жасмин: Без камер Пугачева ведет себя лучше
08:18
Пассажиры рассказали о ЧП в метро
08:10
Собака растерзала тело хозяина в Москве
22:07
Российского консула нашли мертвым в запертой квартире в Афинах
21:59
В Белоруссии показали новую "первую леди"
21:54
Жириновский приготовил подарок разведке США
21:40
Москвич выжил при падении с восьмого этажа
21:39
Аномальные морозы вновь ударят по России
21:30
Житель Пермского края застрелил товарища вместо кабана
21:19
Как дочь стюардессы стала принцессой
21:17
Очевидцы сообщили о пожаре в госархиве в центре Москвы
21:01
Три депутата старой Думы засиделись в служебных квартирах
21:00
У должников будут отбирать единственное жилье
20:55
Под видом жертвы наводнения таец напал на россиянку
20:44
В США подозреваемый в убийстве беременной застрелил женщину-полицейского
20:36
Рогозин раскрыл личность "главного русского хакера"
20:35
Гонщица Мара Багдасарян опубликовала интимные фото
20:30
Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой
20:10
Водителей Москвы предупредили об опасной погоде
20:06
Обиженный француз напал на биатлониста из России
20:03
Лоза обругал Панайотова за "Евровидение"
19:55
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале
19:45
Жителя Махачкалы спасли из горящей газели (видео)
19:42
Hubble заснял нарушителя законов физики
19:32
Способы и правила святочных гаданий
19:27
Фоменко заговорил о браке с Голубкиной
19:19
Три этажа жилого дома горят на востоке Москвы
19:04
Немцы требуют приравнять походы к путанам к лечению
18:59
Жителя Поморья арестовали за убийство брата поленом в Новый год
18:48
Как россиян отучали от сигарет
18:40
Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка
18:32
Гонщице Багдасарян стало плохо от количества штрафов
18:31
В Сети появилось видео смертельной гонки в Тюмени
18:14
Актриса о конфликте с каналом СТС: Из нас делали идиотов и рабов!
18:06
Мясник из Турции покорил Сеть "порно" с едой
17:57
Худший сценарий для московского рынка недвижимости
17:48
Лукашенко отменил визы для граждан США и стран ЕС
17:48
Неудачница Клинтон испугалась новых выборов
17:34
Россияне ополчились на Пугачеву
17:28
Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков
17:19
Организаторы "Дакара" строят козни против России
17:15
Кто представит Путина на "коронации" Трампа
17:07
Посольство США в Москве перестало выдавать визы
16:51
Где в России быстрее всего дорожает жилье
16:49
"Газпром" объявил о крупной победе в Европе
16:49
Погода приготовила москвичам новую опасность
16:32
Опасные виды компьютерной зависимости у детей
16:21
Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы
16:17
Военный корабль США обстрелял иранские катера
16:08
Новый аэропорт даст толчок развитию Саратова
16:03
Пьеху после аварии спасают от заражения крови
16:00
В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве
15:59
Незваный гость поразил ведущих "Би-Би-Си"
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Тарасов празднует развод с Бузовой
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
Политика

Трампа запугивают "силой кисок"

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Albin Lohr-Jones
Противники Дональда Трампа никак не могут смириться с его победой на президентских выборах в США. Активистки намечающегося Женского марша на Вашингтон готовят для своей акции оригинальную форму. Они призвали всех сочувствующих вязать шапочки в виде кошачьих ушей. По их замыслу, такой головной убор должен символизировать "силу женских гениталий".
прочитано 395 раз

Проект "Кискошапка", запущенный в ноябре, призывает людей с разных концов Америки вязать шапочки для участниц марша. Демонстрация назначена на 21 января – следующий день после инаугурации Дональда Трампа. Основательницы проекта – сценарист Криста Соу и архитектор Джейна Цвайман – хотят, чтобы все желающие изготовили как минимум по одной простой шапке, "символизирующей силу кисок". В интернете опубликованы схемы шапок для вязания крючком и для шитья.

ПО ТЕМЕ

Захарова втянулась в скандал Трампа и Стрип

Трамп сделал россиян на 29 млрд богаче

Кто представит Путина на "коронации" Трампа

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп Избранный президент США, медиамагнат

По данным организаторов, один мужчина уже сделал 100 шапок для участниц марша. Среди присоединившихся к проекту – 99-летняя женщина и 7-летний ребенок, который никогда раньше не вязал.

Свою миссию прогрессивные активистки видят в следующем: дать участницам Женского марша на Вашингтон возможность сделать уникальное коллективное заявление, чтобы активисток лучше услышали, дать людям, которые не смогут физически присутствовать на Национальной аллее, возможность выступить от своего имени и поддержать права женщин. "Чем лучше мы видны, тем лучше нас слышат. Поддержим вместе права женщин эффективным и креативным способом!" – пишут они на сайте проекта "Кискошапка".

Призывы феминисток удивили автора статьи в The American Conservative. "Оказывается, если в массовом порядке натянуть на головы вагинальные символы, вас лучше услышат!" – поражается открытию Род Дреер. Но, оказывается, это еще не самое удивительное.

"Нам тоже нравится каламбур между "pussyhat" и "pussycat" (кошечка). Но "киска" – это еще и уничижительное обозначение женских гениталий. Мы назвали наш проект этим словом, несущим специфическую нагрузку, потому что мы хотим вернуть его себе в контексте борьбы с дискриминацией. В наше время по факту наличия "кисок" нам приписывают "женский" гендер. К женщинам – как трансгендерным, так и цисгендерным – в нашем обществе относятся несправедливо. Однако мы должны добиваться справедливого отношения, а не позволять отнять у нас наши "киски", не отрицать нашу женскость или женственность. Тело женщины принадлежит женщине", – приводят убийственный довод "Кискошапки".

Безуспешно попытавшись переварить такую премудрость, Род Дреер пришел к выводу: этим дамам действительно нужны "кискошапки". "Чтобы прикрыть дыры, через которые кафедры гендерных исследований высосали мозг из их голов", – пишет автор.

А пользователи соцсетей, комментирующие статью, кажется, знают, кто этот "один мужчина, связавший 100 шапок". Большинство согласны, что активный вязальщик – не кто иной, как Барак Обама.


Автор: Игорь Силецкий10 января 2017, 14:36

Политика

Кремль подвел черту под правлением Обамы
Трампа запугивают "силой кисок"
У Порошенко возникли проблемы из-за бизнеса в России
Захарова втянулась в скандал Трампа и Стрип

Шоу-бизнес

Сын сорвал планы Ксении Собчак
Волочкова стыдливо прикрыла "живот-тряпочку"
Харламов прошел курс терапии в Швейцарии
Микки Рурк заговорил по-русски и оскорбил мужа Ким Кардашьян

Проишествия

Москвич-романтик украл статую из парка ради любимой
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале
В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве
Схватку дайвера с тупорылой акулой сняли на видео

Lifestyle

Мишель Обама стала соперницей Мадонны
Дэвид Духовны вернулся в "Твин Пикс"
Россияне ополчились на Пугачеву
Драматические неожиданности репетиции "Оскара"
Общество

Янукович сошелся с моделью Playboy

Они займутся предпринимательством в строительной сфере
Шоу-бизнес

Как выглядят постаревшие участницы золотого состава "ВИА Гры"

Альбина Джанабаева, Вера Брежнева и Надежда Грановская объединились
Шоу-бизнес

Волочкова стыдливо прикрыла "живот-тряпочку"

Поклонники решили, что балерина "под градусом"
Регионы

Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья

Трагический инцидент произошел в Санкт-Петербурге

Гороскоп

Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой
Астрологический прогноз с 9 по 15 января 2017 года
Прогноз здоровья по знакам зодиака на 2017 год
Бизнес-гороскоп на январь 2017 года

Фоторепортажи

Исинбаева восхитила своим видом на премии
Как дочь стюардессы стала принцессой
Беременную Гагарину на сцене поддерживают танцоры
Лучшие наряды "Золотого глобуса"

Спорт

Роналду впервые после гей-скандала вышел в свет с подругой
Очерненного биатлониста Логинова оставили в запасе сборной России
Чемпион Европы погиб в ДТП под Кемерово
Организаторы "Дакара" строят козни против России

Регионы

Ангарский маньяк-милиционер признался в 82 убийствах
Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья
У россиянина украли баню в сочельник
Подробности смертельного застолья в Красноярске
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru