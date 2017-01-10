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Политика

Захарова втянулась в скандал Трампа и Стрип

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Albin Lohr-Jones
К спору избранного президента США Дональда Трампа с голливудской актрисой Мерил Стрип присоединилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Впрочем, она не стала поддерживать ни одну из сторон, лишь отметив пагубное влияние двойных стандартов на взгляды людей.
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Будущее Соединенных Штатов представляется весьма неприглядным звезде фильмов "Смешная девчонка" и "Какими мы были". Барбра Стрейзанд выразила поддержку Мерил Стрип после того, как Дональд Трамп ответил на ее критику в свой адрес.

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Дональд Джон Трамп Избранный президент США, медиамагнат

"Почему он не сидит на брифингах, а постоянно пишет в Twitter? А его заявления о рейтинге в адрес Арнольда Шварценеггера? Я не знаю, как мы сможем прожить эти четыре года", – цитирует Стрейзанд NBC.

Ее подруга Мерил Стрип выступила с резкой критикой избранного президента США на 74-й церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус". Трамп удостоился нелестных отзывов в основном за то, что в 2015 году передразнил журналиста с ограниченными возможностями. Прокомментировала актриса и позицию политика по мигрантам, сказав, что "американцам, кроме футбола и смешанных единоборств, нечего будет смотреть, если выгнать из страны всех иностранцев".

Высказывание американской актрисы стало поводом для комментариев официального представителя МИДа России. Напомнив слова "блистательной Мерил Стрип" об "инстинктивном желании унижать", которое "насаждается кем-то могущественным, кем-то, кто представляет общественную платформу", Мария Захарова отметила, что это в полной мере относится и к уходящей администрации.

"А разве это не относится к предыдущей администрации? Конечно, относится. Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат – это девиз уходящей команды. Только "инстинктивное желание унижать кого-то" раньше не касалось Мерил Стрип. Она не входила в категорию тех, в отношении кого "могущественный человек использовал свое положение для унижения другого". Вот она, расплата за политику двойных стандартов. Унижать нельзя никого, а не только тех, кто разделят "правильные" политические взгляды", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

По поводу выступления Стрип на "Золотом глобусе" высказались и в Белом доме. Официальный представитель администрации Джош Эрнест заявил, что критика актрисы в адрес избранного президента США – пример реализации ее права на выражение мнения. Эрнест считает, что Стрип выразила мысль, в которую глубоко верит.

Автор: Игорь Силецкий10 января 2017, 11:23

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