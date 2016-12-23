Путин обогнал Санта-Клауса

Несмотря на предновогодние хлопоты, западные СМИ внимательно следят за ситуацией в России и с нетерпением ждут предстоящей пресс-конференции Владимира Путина. Иностранные журналисты даже отметили, что главное мероприятие года с участием президента вполне может составить конкуренцию католическому Рождеству.

"Пока в большинстве стран мира в эту пятницу все ждут Санта-Клауса, в России наступает время ежегодной телевизионной пресс-конференции президента Владимира Путина", – пишет Bloomberg. Как отмечает издание, в этом мероприятии примут участие более 1 400 журналистов не только из России, но и из других стран.

Вполне вероятно, что 23 декабря внимание мировых СМИ будет приковано к фигуре российского лидера, а популярность европейского Деда Мороза на несколько часов померкнет. Авторы заметки указывают, что во время прошлогодней итоговой пресс-конференции репортеров было так много, что им приходилось привлекать внимание президента, размахивая мягкими игрушками или самодельными табличками.

Тайно пробрался в зал, где будет пресс-конференция.Снял и сразу вышел.Пока - никого... pic.twitter.com/aoIHbs1QJ8 — Александр Гамов (@gamov1) 23 декабря 2016 г.

"Вопросы варьируются от глобальной геополитики до перспектив экономического роста. А время от времени некоторые журналисты даже пытаются собрать информацию о личной жизни Путина", – говорится в статье.

Напомним, большая пресс-конференция российского президента состоится 23 декабря. Как сообщалось ранее, в этом году на мероприятие аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных СМИ. Общение президента с прессой будут освещать 1 437 журналистов, это на 47 человек больше, чем в 2015 году.