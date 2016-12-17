Полиция Польши заставила протестующих лить слезы

Польская полиция пыталась остановить акцию протеста у здания Сейма в Варшаве с помощью слезоточивого газа. Об этом заявили митингующие и очевидцы, которые разместили соответствующие посты с фото и видео в Twitter. Сами правоохранители опровергают сведения об использовании слезоточивого газа, но не отрицают, что применяли физическую силу.

Напомним, здание польского Сейма оказалось заблокированным оппозиционерами вчера вечером, 16 декабря. Поводом послужили обвинения правящей партии "Гражданская платформа" в незаконном, по мнению депутатов, принятии бюджета страны на будущий год. Также стало известно, что лидер партии Ярослав Качиньский покинул Сейм и уехал в сопровождении премьера Беаты Шидло.