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Апрель 16, 2019
просмотры: 123

"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери

567

Пожар в знаменитом Нотр-Дам де Пари вспыхнул около 8 часов вечера 15 апреля. Уничтожены шпиль собора, знаменитые часы и вся кровля. На то, чтобы восстановить величайший памятник культуры и архитектуры, уйдут долгие годы. Для реставрации Собора Парижской Богоматери во Франции открыли общенациональный сбор пожертвований. 

Отметим, что около месяца назад началась реконструкция Собора Парижской Богоматери. На нее выделили 6 миллионов евро. Католический храм в центре Парижа является одним из его символов. Нотр-Дам де Пари построен в 1163 году. Собор многократно переделывался и капитально реставрировался.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Чудик
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Ничего,мечеть на этом месте отгрохают...
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