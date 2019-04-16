"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери

Пожар в знаменитом Нотр-Дам де Пари вспыхнул около 8 часов вечера 15 апреля. Уничтожены шпиль собора, знаменитые часы и вся кровля. На то, чтобы восстановить величайший памятник культуры и архитектуры, уйдут долгие годы. Для реставрации Собора Парижской Богоматери во Франции открыли общенациональный сбор пожертвований.
Отметим, что около месяца назад началась реконструкция Собора Парижской Богоматери. На нее выделили 6 миллионов евро. Католический храм в центре Парижа является одним из его символов. Нотр-Дам де Пари построен в 1163 году. Собор многократно переделывался и капитально реставрировался.
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