Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле

Продюсер премии Арман Давлетяров собрал на церемонии все сливки – за щедро накрытыми столами сидели Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Диана Арбенина, Валерия и многие другие знаменитости. Но настоящий фурор произвела Светлана Лобода. Образ суперзвезды был продуман до мелочей. Хотя многие ее не сразу узнали – певица стала, кажется, еще прекраснее! Она – воплощение женственности, вкуса и стиля.
Актеры посетили спектакль
Женщина продемонстрировала изменившуюся фигуру
Гимнастка появилась на презентации
Футболист нашел замену жене
Артисты исполнили песни Примадонны
65-летняя артистка прошлась по красной дорожке
Девушку считают самой раскрепощенной среди манекенщиц
Новая возлюбленная миллиардера даст фору молодым моделям
Многие пользователи принимают ее за сестру герцогини
3 апреля не стало популярного артиста
Примадонна откровенно рассказала о несчастье
Музыкант устал от обвинений
Артистка продемонстрировала изменения в фигуре
Она осмелилась высказать свое мнение
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Лена Миро-скандальный уродец.
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Если женщина повышает голос на мужчину
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
<цензура>
что нравиться девушкам
Секс
Два кило картошки
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Прервать беременность
Межрасовый брак
ВСД как приговор или хождение по мукам
Началова, Булдаков, Децл ...
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Секс во время беременности
ЖМЖ
Яичная диета
Самоубийство это больно?
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней
Очень большой интервал между автобусами?Почему?Не оправдывает маршрут?Вечно набита маршрутка людьми ,почему не могут правильно разработать маршрут?Почему все отрасли отсталые в России?