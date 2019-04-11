Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле

Продюсер премии Арман Давлетяров собрал на церемонии все сливки – за щедро накрытыми столами сидели Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Диана Арбенина, Валерия и многие другие знаменитости. Но настоящий фурор произвела Светлана Лобода. Образ суперзвезды был продуман до мелочей. Хотя многие ее не сразу узнали – певица стала, кажется, еще прекраснее! Она – воплощение женственности, вкуса и стиля.