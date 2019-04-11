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Апрель 11, 2019
просмотры: 123

Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле

567

Продюсер премии Арман Давлетяров собрал на церемонии все сливки – за щедро накрытыми столами сидели Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Диана Арбенина, Валерия и многие другие знаменитости. Но настоящий фурор произвела Светлана Лобода. Образ суперзвезды был продуман до мелочей. Хотя многие ее не сразу узнали – певица стала, кажется, еще прекраснее! Она – воплощение женственности, вкуса и стиля. 

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