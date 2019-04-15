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Происшествия

"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Фото: Стоян Васев/ТАСС
Собор Парижской Богоматери, возможно, стал целью радикалов. Страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари озвучены в соцсетях. 
прочитано 4728 раз

Собор Парижской Богоматери обещали уничтожить некие исламские экстремисты. Такие слухи распространяются сейчас по соцсетям во Франции. "Собор Нотр-Дам либо будет мечетью, либо его не должно быть", – цитируют некоторые телеграм-каналы заявление некоей радикальной организации.

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"Сразу вспоминается чудиновская "Мечеть Парижской Богоматери", – комментирует новость телеграм-канал "неДума".

Французская полиция опровергает эту информацию. Власти заявляют, что такие сообщения "направлены на взрыв ксенофобии". В то же время, другую версию – о том, что пожар должен скрыть хищения средств, выделенных на реставрационные работы – в правоохранительных органах не комментируют.

Официальная версия французских властей на данный момент такова: пожар в Соборе связан с проходившими там ремонтными роботами. Реконструкция Собора Парижской Богоматери началась около месяца назад, на нее выделили 6 миллионов евро.

Пожар в знаменитом Нотр-Дам де Пари вспыхнул около 8 часов вечера 15 апреля. Огонь охватил все здание. Уничтожены шпиль собора, знаменитые часы и вся кровля. Кадры с места происшествия распространяются по всем мировым СМИ и социальным сетям.

Как сообщается с места событий, огонь уже объял несущие конструкции здания, языки пламени приближаются к смотровой площадке. О пострадавших данных пока нет.

Пожарные пытаются справиться с огнем в Соборе Парижской Богоматери, на место ЧП приезжают все новые и новые машины экстренных служб. Президент Франции Эммануэль Макрон уже отменил запланированное обращение к гражданам страны, передает РИА ФАН. 

Автор: Андрей Евлампиев15 апреля 2019, 21:51

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