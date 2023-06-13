Разрыдавшаяся на публике жена Эрнста спровоцировала разговоры о проблемах в семье

Появление семьи Константина Эрнста в Кремле наделало много шума.

Вчера известный медиаменеджер впервые вывел в свет двух дочерей. Повод для этого был очень важный – получение государственной награды из рук президента России за фильм "Вызов". Наследницы Эрика и Кира, конечно, привлекли много внимания. Но и поведение молодой жены Константина Эрнста не осталось не замеченным.

А все потому, что Софья разрыдалась на публике. Видимо, настолько сильно ее растрогал момент вручения награды мужу, что она не смогла сдержать эмоций. Кому-то эти кадры показались трогательными. Но вместе с тем поведение супруги продюсера спровоцировало разговоры о проблемах в семье.

Время о времени появлялись слухи о том, что отношения у пары напряженные. Теперь же на просторах Интернета обсуждают, что произошедшее на церемонии вручения – это якобы сигнал о том, что в семье Константина Эрнста не все в порядке. Например, в телеграм-канале "Героиня Татлера" появилось предположение: если женщина начинает демонстрировать детей и близость с мужем, то это явный признак того, что она охвачена ревностью и переживаниями за отношения.

Стоит отметить, что это всего лишь мнения людей, которые не знакомы с происходящим в семье медиаменеджера. Что же там на самом деле, остается только догадываться. К тому же нельзя не обратить внимание на тот факт, что Константин Эрнст с супругой часто появляется вместе и выглядит рядом с ней счастливым.