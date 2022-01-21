Оголившая бедра жена Эрнста заедает шампанское солеными огурцами с горчицей

Жена Константина Эрнста Софья показала поклонникам, как проводит досуг после новогодних праздников.

Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст опубликовала в разделе "Сторис" в своем "Инстаграм" видео, на котором пьет вместе с подругой шампанское Louis Roederer Collectin за девять тысяч рублей и заедает бутербродами с соленым огурцом и горчицей. Жена Эрнста отметила, что так они с подругой лечили грусть и уныние

На кадрах Эрнст вальяжно развалилась на диване в короткой юбке. Ее бедра в плотных колготках оказались полностью на виду из-за расслабленной позы.

Что же такого случилось в жизни жены Эрнста, не известно, однако очевидно, что произошло что-то серьезное, раз женщина была вынуждена заедать шампанское огурцами. Возможно, речь идет о банальном творческом кризисе, который нередко случается у актеров и певцов.

Впрочем, Софья Эрнст никогда не была скромницей и паинькой, так что шампанское и оголенные бедра кажутся цветочками. Осенью Эрнст появилась на премьере фильма "Вертинский" в платье, которое под вспышками камер казалось прозрачным и открывало для просмотра нижнее белье девушки.

Напомним, Константин Эрнст сблизился с Софьей Заикой в 2013 году. Тогда их пару активно обсуждали, ведь разница в возрасте между влюбленными составляет 27 лет.

Однако супруги показали, что ни время, ни разница в возрасте не властны перед их чувствами. Пара воспитывает троих детей, младшего из которых Эрнст родила в 2020 году.