Округлившаяся жена Эрнста принимает поздравления с четвертой беременностью

Несмотря на большую разницу в возрасте с Константином Эрнстом и скептический настрой окружающих, молодая актриса смогла стать для гендиректора Первого канала верной спутницей жизни. Знаменитости состоят в отношениях уже более восьми лет. За это время Софья Эрнст успела подарить мужу троих наследников. Похоже, этим дело может не ограничиться.
Подозрения о четвертой беременности актрисы возникли у фанатов после ее появления на презентации книги переводчика кинофильмов Василия Горчакова. Как пишет телеграм-канал "Антиглянец", на светском мероприятии супруга гендиректора Первого выглядела несколько округлившейся. Сама Софья не стала делать никаких заявлений по поводу своего положения. Вполне возможно, что многодетная мать просто немного набрала вес, теперь же ей приходится принимать поздравления.
Нетерпеливые поклонники, как это водится, не стали ждать официальных подтверждений или опровержений и принялись поздравлять красавицу-актрису с четвертой беременностью. Когда новость разошлась по пабликам, восхищенные пользователи похвалили пару за решительность и даже стали гадать, кто может родиться у знаменитых супругов на этот раз. Напомним, у Софьи и ее влиятельного супруга уже есть две общие дочери и маленький сын.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как оголившая бедра Софья Эрнст заедает шампанское солеными огурцами с горчицей.