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Шоу-бизнес
Россияне ахнули при виде вывалившей все прелести жены Эрнста: Что творит?

Россияне ахнули при виде вывалившей все прелести жены Эрнста: Что творит?

Супруга генерального директора "Первого канала" сейчас не только активно воспитывает троих детей, но и много работает. При этом внешний вид знаменитости постоянно поражает публику.
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В прошлом году Софья Эрнст в третий раз стала мамой, подарив мужу сына, о котором он так мечтал. Многие были уверены, что декрет знаменитости затянется, так как серьезной необходимости срочно выходить на работу у нее нет. Однако этого не случилось. Артистка уже давно снимается в новых проектах и выглядит прекрасно.

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Софья Павловна Эрнст

Софья Павловна Эрнст актер

Как именно супруга Константина Эрнста достигла такого результата – пока не очень понятно. Она несколько раз признавалась, что не очень склонна к полноте, а потому вернуться в форму, возможно, не было для нее непростой задачей. С каждым выходом в свет актриса выглядит все свежее и моложе.

На этот раз Софья Эрнст просто затмила всех своим появлением. Она отказалась от бюстгальтера и облачилась в платье с практически полностью открытой грудью. Образ подчеркнул ее точеную фигуру и не оставил равнодушным никого. Многие коллеги оставили свои комментарии.

Комплиментами осыпали супругу Эрнста и многочисленные поклонники. "Нереально", "Что она творит вообще?", "Это вообще легально?", "Изысканная девушка", "Образ огонь, вызывайте пожарных", "Блеск", "Глаз не отвести", "Голливуд нервно закурил", "Невероятно красиво", "Образ шикарный как вы", "Клеопатра отдыхает", – ахнули россияне.

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Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Автор: 3 декабря 2021, 08:52 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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72-летняя "мещанка" Пугачева побила молодую жену Эрнста

комментарии

Ответить:

Гость без нумера
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продолжение опуса без нумера.
Вот откуда возьмутся новые "Люси Гурченко", новые "Эльдары Рязановы", "Владимиры Меньшовы" , Гаркалины??? Если все заполонили бездарные наглые циничные лживые "свои" ? Как настоящему таланту пробиться в тот ящик честным достойным путем? Вот и я не верю... поэтому и такая культура, или ее отсутствие и такая обстановка во всех сферах(((
Гость без нумера
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Она редкий урод, жуткие черные рыбьи глаза , торчащие уши, и голос! мерзкий! Но бабло решает фсё. Морду накрасили, продажным журналюгам заплатили и они срочно обнаружили у ей талант (гы-гы) и красоту (три раза гы-гы-гы))), жополизы Эрнста запричитали подобострастно <цензура>-<цензура>-а, какбэ не <цензура> от такой красотишши, в ящик ее всунули( а высунуть никак не могут, как ту Шуру из профсоюза), и все, вуаля! - и она уже и звезда и "талант" и "красавица"! Вот какие таланты заполонили все телевизоры, все утюги, все пихают своих бездарных детей, жен, любовниц, сват-брвт, всех "нужных"! Вот откуда возьмутся
Гость ольга
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Зависть плохое чувство!!! Красивая девчонка!!!!Трое детей и муж ребенок!!! Молодец!!! Удачи, благополучия!!
1

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