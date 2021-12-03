Россияне ахнули при виде вывалившей все прелести жены Эрнста: Что творит?

Супруга генерального директора "Первого канала" сейчас не только активно воспитывает троих детей, но и много работает. При этом внешний вид знаменитости постоянно поражает публику.

В прошлом году Софья Эрнст в третий раз стала мамой, подарив мужу сына, о котором он так мечтал. Многие были уверены, что декрет знаменитости затянется, так как серьезной необходимости срочно выходить на работу у нее нет. Однако этого не случилось. Артистка уже давно снимается в новых проектах и выглядит прекрасно.

Как именно супруга Константина Эрнста достигла такого результата – пока не очень понятно. Она несколько раз признавалась, что не очень склонна к полноте, а потому вернуться в форму, возможно, не было для нее непростой задачей. С каждым выходом в свет актриса выглядит все свежее и моложе.

На этот раз Софья Эрнст просто затмила всех своим появлением. Она отказалась от бюстгальтера и облачилась в платье с практически полностью открытой грудью. Образ подчеркнул ее точеную фигуру и не оставил равнодушным никого. Многие коллеги оставили свои комментарии.

Комплиментами осыпали супругу Эрнста и многочисленные поклонники. "Нереально", "Что она творит вообще?", "Это вообще легально?", "Изысканная девушка", "Образ огонь, вызывайте пожарных", "Блеск", "Глаз не отвести", "Голливуд нервно закурил", "Невероятно красиво", "Образ шикарный как вы", "Клеопатра отдыхает", – ахнули россияне.

