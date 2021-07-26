"С деньгами больше нечем заниматься": жена Эрнста в купальнике оттопырила попу

Супруга медиаменеджера похвасталась точеной фигуркой.

33-летняя звезда сериала "Содержанки" Софья Эрнст недавно вернулась с морского курорта. По слухам, супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста отдыхала в компании троих детей и подруги.

Как оказалось, в отпуске Софья не теряла времени даром – создавала контент для соцсетей. Из поездки Эрнст привезла тонну потрясающих снимков. Самыми яркими актриса теперь с удовольствием делится в личном инстаграм-аккаунте.

Звезда "Содержанок" призналась, что фотографироваться в купальнике – занятие крайне утомительное. Между тем Софья очень старалась, чтобы фото с пляжа получились идеальными. Эрнст в шутку отметила, что "измучилась вся" ради поклонников и ждет от них благодарности. В доказательство актриса показала пикантны кадр: она запечатлена в оранжевом бикини на фоне стены. На фото жена медиаменеджера немного оттопырила попу.

Большинство пользователей Сети хвалили Софью за приложенные усилия и восхищались ее подтянутой фигуркой. Между тем были и те, кто не понял стремления Эрнст выглядеть совершенством на снимках.

"Неужели и с деньгами больше нечем заниматься", "хочется написать: больше делать нечего ей🙈🙈🙈🙈(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Со всей культурной образованностью 😂скажу: "Офигенно шикарная фигурка" 🌞🌟💐 👏👏👏", "И вид сзади - превосходен❤️", "опять жопа....открой личико – то наконец", – рассуждают под постом звезды сериала "Содержанки" подписчики.