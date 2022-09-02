Бледные губы и совсем нет бровей: как выглядит молодуха Эрнста после 7 лет брака

34-летняя Софью Эрнст трудно назвать простушкой. Успехи в карьере и крепкая семья — все это стало результатом упорства и целеустремленности.
Будущие супруги познакомились в 2014 году. Тогда девушка работала в модном доме Ульяны Сергиенко. Позже, Константин расскажет, что его покорила честность Софьи. Для своей профессии она не стала придумывать модных слов, а просто сказала, что "одевает богатых женщин".
Через год после начала отношений Софья начала сниматься в кино, а еще через один — ушла в декрет. Всего у пары после 7 лет брака трое детей — дочери Эрика и Кира и сын Лев. Эрнст регулярно подозревают в четвертой беременности. Совсем недавно она вышла в свет с округлившимся животом, что, естественно, лишь подогрело интерес к жизни пары.
В своем микроблоге звезда "Содержанок" нечасто делится подробностями жизни за съемочной площадкой. Несколько последних фото стали настоящим подарком фанатам. Софья поделилась фотографией двух подросших дочек.
А вот вторая фотография сильно удивила. На нем Софья предстала публике в своей натуральной красоте — без косметики и в повседневном образе. Обычно, Софья выходит в свет с яркой помадой — бледные губы совсем не вписываются в привычную картинку. На фото совсем не видно бровей, но девушка все равно отлично выглядит. Хоть фанаты и называют ее молодухой Эрнста, в этот раз щедро обсыпали комплиментами.