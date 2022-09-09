"Семейные дрязги": изгнанную с погоста Максакову ткнули носом в грязное белье

Оперная дива Мария Максакова многим обязана своей именитой матери, однако лишена с ней тесного общения. Журналисты выяснили, что за этим стоит.

Зачастую звезды не освещают скандальные подробности жизни, но скрыть очевидных проблем не могут. Недавно певица жаловалась, что к ее судьбе безразлична мать — Людмила Васильевна. Чтобы докопаться до истины, Пятый канал обратился к эксперту. Критик Сергей Соседов объяснил, что Мария Максакова неспроста попала в немилость к легендарной родственнице.

"Это их отношения, я не влезаю в семейные дрязги", — начал свою речь мужчина. Однако вскоре он дал достаточно ясные намеки на кризис между матерью и дочерью. Эксперт, условно говоря, ткнул оперную диву носом в грязное белье других звезд. По словам Соседова, у многих артистов не складывались отношения с детьми, ведь у творческих личностей свои тараканы в голове.





Поскольку Сергей не вхож в скандальную семью, он отказался указывать на конкретные проблемы относительно личной жизни Марии Максаковой. Однако он предположил: либо Людмила Васильевна остро реагирует на нежеланное поведение дочери, либо суть конфликта кроется в характерах обеих женщин.

Напомним, в прошлом году Мария Максакова оказалась изгнана с погоста, на котором захоронены ее бабушка и дедушка. Охранники не пустили оперную диву на территорию кладбища, так как она заявилась туда перед закрытием прохода.