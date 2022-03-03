"Без вас разберутся": бьющуюся в истерике Максакову отправили в отстойник

В своем "Инстагарм" оперная певица Мария Максакова раскритиковала позицию Москвы по сложившейся ситуации на Украине и спецоперацию по денацификации и демилитаризации.
В видеообращении к гражданам она в резкой форме подвергла сомнению культуру и экономику России на мировой арене, заявив, что никакой ценности для всего остального мира она не несет. Мол, без нее Европа прекрасно справится.
"Пугать тут никого не надо. Европа без России проживет", – сказала Максакова.
Стоит отметить, что Россия никогда никого не пугала, а лишь защищала свои ценности и безопасность. Впрочем, может быть кто-то уже напугался, раз речь Максаковой зашла именно об этом.
Впрочем, поклонники лишь облили грязью бьющуюся в истерике Максакову и посоветовали ей не браться за политику, а петь песни.
"Придет время, вы, Мария, останетесь ни с чем, и ни кому не будете нужны. Это правда"; "Машенька, вы продали Россию и свою маму с детьми"; "Везде, откуда ушла Европа, займет Китай, и на это место Европа уже не вернется, все, занавес. Европа в ж**пе"; "С трудом подбирает слова – а говорить-то нечего... Пугает закрытием торговых центров)) Эх... Маша"; "Мы вытерпим все. Очень жалко простых людей на Украине, но конкретно вас не жалко совсем. Лучше бы просто промолчать. Без вас уж точно разберутся", – написали фолловеры.
Напомним, после переезда на Украину с мужем, бывшим беглым депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, против которого было возбуждено уголовное дело, Мария Максакова сильно прикипела к Киеву. Однако вскоре после переезда политик стал жертвой наемного убийцы. С тех пор Максакова из Украины ни ногой. При этом она яростно отстаивала свои права на обладание московской квартирой.