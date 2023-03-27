По румяной щечке: оболганная Казарновская влепила сбежавшей в Киев предательнице Максаковой

Любовь Казарновская отдала Марии Максаковой недавний должок.

Несмотря на то, что оперная певица Мария Максакова давно не живет в России, она не упускает возможность уколоть своих звездных коллег. Так, 45-летняя артистка заявила, что певица Любовь Казарновская давно растеряла свой талант. По мнению Марии, женщине нечего делать в судейском кресле различных музыкальных проектов на телевидении. Напомним, что коллега Максаковой несколько лет была судьей в проектах "Точь-в-точь" и "Один в один".

66-летняя Любовь Казарновская поспешила ответить сбежавшей в Киев Марии Максаковой. Женщина тонко подметила, якобы ее коллега "пригодна" всегда и везде. Такую словесную пощечину "по румяной щечке" она влепила предательнице, которая пошла против своих коллег.

Кроме этого, Любовь Юрьевна уверена — время покажет, кто великая артистка, а кто всего лишь живет на второстепенных ролях. Певица заявляет, что, как правило, не оценивает никого на сцене. Судя по всему, Мария Максакова не станет исключением из этого убеждения.

Не забыла беглянка и про другую звездную коллегу — Анну Нетребко. Со стороны бывшего депутата не последовали слова поддержке певице, а наоборот — жесткие замечания. Мария Максакова приписала ей карьеру на корпоративах для олигархов.