По румяной щечке: оболганная Казарновская влепила сбежавшей в Киев предательнице Максаковой

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Понедельник 27 марта

21:40"Коричневая головка": разгоряченный Певцов показал интимное место 21:20По румяной щечке: оболганная Казарновская влепила сбежавшей в Киев предательнице Максаковой 21:00"Полгода хотела": оставившая мужа Брежнева призналась в обмане 20:40Сдеру с россиян три шкуры: алчная украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч 20:20Горько пожалел: предавший Россию Меладзе лишился средств к существованию 20:00"У нас все спонтанно": бьющаяся в экстазе Волочкова присосалась к Джигурде у всех на виду 19:40Подмосковные врачи удалили 93-летней пациентке огромную опухоль 19:20"Готова зарабатывать, где выгоднее": прижатая к стенке Лорак озвучила четкую позицию 19:00"Просто кайф": отчаявшаяся экс-жена Смольянинова* засунула стакан в промежность 18:40"Страшный ад": разбитая тяжелым недугом Успенская ищет донора 18:20"Хотим детей": раскрылась правда об отношениях несовершеннолетней дочери Волочковой со взрослым мужиком 18:00Патриота SHAMANа сняли удирающим из дома с вещами и родней: До свидания! 17:40Это может отпугнуть: названы три ошибки мужчин при знакомстве в Сети 17:20В Москве выпала почти четверть мартовской месячной нормы осадков – синоптик 17:00"Судьба предателя": за что жадный беглец Галкин* ненавидит российских звезд 16:40"Никогда за певца не считал": Скандалист Киркоров публично унизил Тимати спустя годы дружбы 16:20В Москве после приема препарата для повышения иммунитета умерла студентка 16:00Взбешенная Чехова сцепилась с опальным Пригожиным: Что за ерунду вы говорите 15:40Куда сходить в Москве: афиша с 29 марта по 6 апреля 15:20"Все хохотали": Ужасно поющего вживую Киркорова погнали со сцены 15:00Спрос на новостройки Москвы снизился на 21% 14:40Спутавшийся с кобелем бывший муж Бородиной спрятался за спину ребенка 14:30"Слава Богу": Обнародованы последние слова ушедшего Костомарова 14:20Где искать дешевые многокомнатные квартиры 14:10"Они переехали": Миддлтон увезла детей из Лондона после слухов о разводе с принцем Уильямом 14:00"Он сам недалекий": Режиссер сериала "Король и Шут" наплевал на обвинения вдовы Горшка 13:40Покушение на убийство? Известную певицу обстреляли в Москве 13:20"Порвал израильский паспорт": что происходит с иноагентом Галкиным на фоне акций протеста 13:00"Светлый ангел!": предсказавшая свой уход Толкалина улетела на небеса 12:40Крики, телевизор, топот: как избавиться от шума в квартире 12:20Прячущую округлившийся животик Бузову сдали с потрохами: Ребенок на подходе 12:00"Жир опять начал образовываться": Лолита показала дырки от липосакции 11:40Скрытного тихоню Шифрина застукали в гримерке с Васильевой: Давайте выпьем! 11:20"Позорище какое-то": Снявшая штаны Бузова раздвинула ноги перед толпой 11:00Спрос ниже предложения: в России падают цены на арендные квартиры 10:40Лечь в постель с режиссером и молчать всю жизнь: Климова призналась в домогательствах 10:20В каких городах России проще арендовать "однушку" 10:00"Уеду из Москвы": Ручка из "Блестящих" отменила пышные торжества по случаю дня рождения 09:40Одно лицо: у бездетного 67-летнего Шифрина появился мальчик 09:20Страшный диагноз: зачавшая в пробирке Фриске ищет четыре миллиона на лечение ребенка 09:00"Чебурашка", "Белый Лотос" и "Дьявол носит Прада": как известные кинокартины навязывают нам денежное мышление? 08:40Не только вечное лето: Пять причин переехать в Индию 08:20Тест: отгадайте фильм по фрагменту с авоськой 08:00"Сколько экспертов – столько мнений": лучшие цитаты президента Рузвельта 06:38Лысое морское чудище с горбом на голове всплыло у берегов Приморья: видео 04:13Маммопластика: Почему мы отговорим от огромной груди 02:25Волосатый хищник вышел на ночную трассу: видео 00:12Венедиктов день: народные приметы 27 марта 22:04Любознательную белку-форточницу сняли на видео 20:14Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года
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По румяной щечке: оболганная Казарновская влепила сбежавшей в Киев предательнице Максаковой

По румяной щечке: оболганная Казарновская влепила сбежавшей в Киев предательнице Максаковой
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Любовь Казарновская отдала Марии Максаковой недавний должок.

Несмотря на то, что оперная певица Мария Максакова давно не живет в России, она не упускает возможность уколоть своих звездных коллег. Так, 45-летняя артистка заявила, что певица Любовь Казарновская давно растеряла свой талант. По мнению Марии, женщине нечего делать в судейском кресле различных музыкальных проектов на телевидении. Напомним, что коллега Максаковой несколько лет была судьей в проектах "Точь-в-точь" и "Один в один".

66-летняя Любовь Казарновская поспешила ответить сбежавшей в Киев Марии Максаковой. Женщина тонко подметила, якобы ее коллега "пригодна" всегда и везде. Такую словесную пощечину "по румяной щечке" она влепила предательнице, которая пошла против своих коллег.

Кроме этого, Любовь Юрьевна уверена — время покажет, кто великая артистка, а кто всего лишь живет на второстепенных ролях. Певица заявляет, что, как правило, не оценивает никого на сцене. Судя по всему, Мария Максакова не станет исключением из этого убеждения.

Не забыла беглянка и про другую звездную коллегу — Анну Нетребко. Со стороны бывшего депутата не последовали слова поддержке певице, а наоборот — жесткие замечания. Мария Максакова приписала ей карьеру на корпоративах для олигархов.

27 марта 2023, 21:20
Мария Максакова. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Абзац✓ Надежный источник

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Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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