"Из фильма ужасов": Изменившаяся до неузнаваемости старушка Долина превратилась в мумию

Над Долиной смеются

Если посмотреть на цифры в паспорте знаменитой блондинки, можно подумать, что она уже настоящая старушка. Но сама артистка уверена, что в свои 67 лет выглядит гораздо моложе: как она недавно заявила, "максимум на 35-40". Самооценке Ларисы Долиной можно только позавидовать, но некоторые ее коллеги по творческому цеху видят ситуацию иначе.

В частности по внешности певицы решила пройтись 45-летняя Мария Максакова: звезде не угодила ее манера исполнения песни "Пока часы двенадцать бьют" на "Голубом огоньке", вот она и решила не жалеть свою взрослую коллегу. Певица считает, что знаменитая блондинка со времен своего пика популярности в советское время изменилась до неузнаваемости. "Она выглядела иначе", – сказала оперная дива.

Сейчас, по мнению Марии Максаковой, Лариса Долина превратилась в мумию – именно поэтому она призвала королеву джаза не серчать на тех, кто сопоставляет ее с засохшим трупом.

"Она напрасно обижается, когда ее сравнивают с мумией из фильма ужасов. Снежинка не только на ладони, но и на ее лбу не растает", – сказала оперная дива.

Кроме этого, звезда прошлась по характеру знаменитой блондинки, отметив, что она злая, а потому одинокая. Стоит отметить, что в последнее время певица и правда многим коллегам перешла дорогу из-за своего нрава: некоторые звезды, не стесняясь, публично говорили о недостатках Ларисы Долиной, называя ее самовлюбленной и эгоистичной.