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Среда 14 июня

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"Животное": Батурин ответил цинично высказавшейся о Костомарове певице

"Животное": Батурин ответил цинично высказавшейся о Костомарове певице
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Актер коротки и лаконично ответил Марии Максаковой*, которая позволила себе грубо выразиться.

Последние полгода вся страна с замиранием сердца следит за новостями о состоянии Романа Костомарова. Не так давно близкие и поклонники спортсмена впервые за несколько месяцев наконец смогли вздохнуть с облегчением. Стало известно, что фигурист проходит реабилитацию и идет на поправку.

Казалось, в стране нет людей, которые бы не поддерживали Романа Костомарова и не молились за его выздоровление. Однако среди миллионов надеющихся на лучшее нашлись те, кто смотрят на ситуацию совершенно иначе. Недавно свою позицию в жесткой форме высказала известная оперная певица Мария Максакова*. "Он теперь стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками", – грубо выразилась артистка.


После такого циничного заявления на звезду обрушился шквал критики. Сначала на защиту фигуриста встала знаменитая актриса Яна Поплавская. А теперь слова Марии Максаковой* прокомментировал Юрий Батурин, который находится со спортсменом в дружеских отношениях. Актер ответил цинично высказавшейся о Костомарове певице в социальных сетях.

"Животное, которое простили…" – коротко и лаконично написал Юрий Батурин.

Ранее "Дни.ру" писали, что Татьяна Навка опубликовала в блоге совместный снимок с Романом Костомаровым. В подписи к фото фигуристка поздравила подписчиков с Днем России.

* признана иноагентом по решению Минюста РФ.

14 июня 2023, 12:20
Роман Костомаров. Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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