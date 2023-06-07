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Среда 7 июня

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Поплавская встала на защиту Костомарова после резких высказываний известной певицы

Поплавская встала на защиту Костомарова после резких высказываний известной певицы
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Роман Костомаров наконец-то пошел на поправку, однако этому оказались рады не все.

Еще в начале января олимпийский чемпион попал в больницу в тяжелом состоянии. Пока спортсмен находился в реанимации, о его здоровье поступали неутешительные новости. Если верить СМИ и источникам, близким к ситуации, Роман Костомаров за время пребывания в больнице перенес ампутацию.

Поклонники и близкие звезды фигурного катания не теряли надежды. Молитвы помогли, ведь, по последним данным, здоровью олимпийского чемпиона сейчас ничего не угрожает. Однако, как оказалось, не все рады его выздоровлению. Недавно в адрес спортсмена резко высказалась известная оперная певица Мария Максакова*. "Он теперь стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками", – сказала она.

После ее слов прервала молчание Яна Поплавская, которая встала на защиту Романа Костомарова. Актриса напомнила звезде, что было время, когда она потеряла мужа. И тогда, говорит "Красная шапочка", никто из ее окружения не позволил себе злорадствовать. По мнению артистки, оперная певица должна понести ответственность за свои слова. И в первую очередь перед Богом.

Вспомнила Яна Поплавская и возвращение Марии Максаковой* в Россию. Эту ситуацию она назвала большой ошибкой. Актриса, защитившая Романа Костомарова, заявила, что для оперной певицы вообще нужно перекрыть возможность появления в нашей стране.

* признана иноагентом по решению Минюста РФ

7 июня 2023, 11:40
Роман Костомаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Яны Поплавской✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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