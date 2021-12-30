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Шоу-бизнес
"Он называет себя вором в законе ": на мольбы избитой Максаковой пришел ответ из Кремля

"Он называет себя вором в законе ": на мольбы избитой Максаковой пришел ответ из Кремля

Певица, экс-депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Мария Максакова, которая на прошлой неделе обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, получила из Кремля ответ на письмо. Мария с удивлением отметила скорость реакции Администрации Президента на свое обращение и подчеркнула, что содержание ответа "вселяет надежду, что мой вопрос будет решен".
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В своем обращении Мария Максакова попросила Владимира Путина обратить внимание на статью уголовного кодекса 210 прим.1 ("занятие высшего положения в преступной иерархии"), которая, по мнению Марии Максаковой, носит декларативный характер.

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Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

"Вся Москва и вся Россия, я думаю, знает, кем является отец моих старших детей Владимир Тюрин…, – написала в своем письме президенту России Мария Максакова, – Очевидно, что где ему выгодно, он называет себя вором в законе и получает все преимущества главы преступной иерархии, а где не надо, то стыдливо умалчивает о своих титулах и "достижениях".

"В свое время я сбежала от него, потому что подвергалась избиениям, – заметила певица. – Позже угрожал всему моему ближайшему окружению. Я и сегодня не имею возможности вернуться в Москву – не по "политическим взглядам", которые мне до сих пор приписывают, а потому как мне передали от него, очередной мой приезд может закончиться для меня очень плохо, летальным исходом, и все ресурсы для этого у него есть…",

Если бы ст. 210 прим. 1 УК РФ заработала, Владимир Тюрин заслуженно, по мнению Марии Максаковой, оказался бы в местах лишения свободы.

"Очень прошу Вас, Владимир Владимирович, дать распоряжение о доработке ст. 210 прим.1 УК РФ. Я как человек, получивший также юридическое образование, понимаю, что если статья из "декларативной" станет "рабочей", это позволит привлечь к ответственности по закону многих, кто заслужил наказание, но остается безнаказанным, продолжает жить, круша жизни чужие, моя история – капля в море в череде таким образом разрушенных судеб. Более того, за моей драмой наблюдает вся страна уже пять лет. И, если в моем случае не восторжествует закон, то у других людей, не имеющих моей публичности, и вовсе наступит отчаяние и апатия от бессилия перед разгулом криминала и оргпреступности"

"Ответ на свое письмо я получила буквально через три дня, за подписью главного советника Департамента письменных обращений граждан, – рассказала "Дни.ру" Мария Максакова. – Я и раньше слышала о том, что Администрация Президента отвечает на обращения граждан оперативно и очень профессионально, сама я как гражданин к президенту никогда не обращалась, сделала это впервые, и теперь подтверждаю, что Департамент безупречно быстро работает".

Содержание ответа также воодушевило Марию Максакову. "Ваше предложение по совершенствованию законодательства требует правовой позиции Министерства Внутренних Дел Российской Федерации… поэтому для объективного и всестороннего рассмотрения Вашего предложения запрошены необходимые соответствующие документы и материалы…", – говорится в письме.

"Я неоднократно обращалась в структуры МВД со своим вопросом, давала подробнейшие показания на Владимира Тюрина в том числе на Петровке, 38, – продолжает Мария Максакова, – Однако в возбуждении уголовного дела против Тюрина мне отказали по неизвестным для меня причинам. Следователь не позволил ознакомиться с мотивировочной частью отказа в возбуждении уголовного дела даже моему адвокату, не пустив его на порог своего кабинета. Не был опрошен ни один из указанных мною людей, которые также могли дать показания на г-на Тюрина. Сейчас мы намерены обжаловать решение следователя в вышестоящей инстанции в надзорном ведомстве. А исходя из ответа на мое обращение президенту, я направляю все данные материалы в Департамент письменных обращений граждан. Я поняла, что на всех этих людей, не исполняющих закон, есть управа – Администрация Президента. Тем более, что статья 210 прим.1 УК РФ была инициативой самого Владимира Владимировича".

"Если вы смотрели фильм "Бандитский Петербург", то криминальный авторитет Антибиотик из этой картины – Владимир Тюрин просто один в один по своей сути, – считает Максакова. – Тюрин целиком разрушил всю мою жизнь. Но в моих отчаянных попытках добиться справедливости последние пять лет, я не получала ничего, кроме горя, мытарств и страданий, продолжая биться в закрытые двери. То, что мои мольбы услышаны в Администрации Президента, расцениваю как удивительное чудо, возможное разве что под Новый Год".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 декабря 2021, 14:59 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

комментарии

Ответить:

Гость935834
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Бывший муж Максаковой всех купил, делает ,что хочет в судах ! Позор ! Издевается над детьми и над матерью ! Это моральное насилие над детьми и над матерью !
Гость935469
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спасибо,поржала)))))))))
Гость927141
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Обращайся к Господу Богу, у него для таких как ты, есть другой суд. Предателей даже родные дети не прощают
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