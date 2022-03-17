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Шоу-бизнес
Дочь сбежала на Украину и стала неугодна матери, а сын получил срок: как живут дети Максаковой

Дочь сбежала на Украину и стала неугодна матери, а сын получил срок: как живут дети Максаковой

Сегодня фамилия Максаковых знакома практически каждому, однако не только благодаря творческим достижениям.
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Мария Максакова прославилась во времена СССР как оперная дива, ее дочь, актриса Людмила Максакова, известна своими многочисленным ролям в театре и кино, а внучка, названная в честь бабушки, пошла по ее топам и стала оперной певицей. Однако сейчас знаменитое семейство обсуждают не только благодаря творческим успехам. На счету родственников, в том числе детей Людмилы Васильевны, немало скандалов.

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 Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Своего старшего наследника, сына Максима, актриса родила в отношениях с художником Феликсом-Львом Збарским. Ребенок появился на свет в 1970 году, а уже через пару лет отец оставил семью, уехав в Америку. После развода родителей Максим рос с матерью, которая позже не только смогла построить свою личную жизнь, но и подарила ему младшую сестру.

В 1974 году Людмила Максакова вышла замуж за иностранного ученого и бизнесмена Петера Андреаса Игенбергса, а через три года родила дочь Машу. Супруги прожили в счастливом браке больше 40 лет, пока их не разлучила смерть – в 2018 году артистка стала вдовой.

Дети знаменитой актрисы давно выросли, обзавелись собственными наследниками и даже успели получить горький жизненный опыт. 51-летний Максим стал бизнесменом и отказался от публичности, а 44-летняя Мария пошла по стопам своей знаменитой бабушки. Если имя сына Людмилы Максаковой почти не мелькает в прессе, то ее дочь общественность обсуждает постоянно.

В отличие от младшей сестры, Максим Максаков практически не становился участником громких скандалов. О мужчине заговорили только в 2013 году, когда его вместе с коллегой обвинили в присвоении 260 миллионов рублей из бюджетных средств. Сыну актрисы присудили три года заключения, однако освободили прямо из зала заседания. Максиму засчитали время, проведенное под домашним арестом в период следствия и в СИЗО.

Максим Максаков был дважды женат, стал отцом троих детей и дедушкой. Сын Петр не только подарил своему родителю двоих внуков, но и породнил его с другой знаменитой семьей. В 2015 году мужчина женился на Галине Юдашкиной, дочери знаменитого модельера Валентина Юдашкина, а позже у супругов родились двое сыновей. Даже с такой известной родней Максим Максаков продолжает вести непубличный образ жизни, зато его младшая сестра продолжает удивлять поклонников новыми скандалами.

В начале нулевых Мария Максакова родила двоих детей от бизнесмена Владимира Тюрина, однако, по ее словам, эти отношения принесли ей немало страданий. В 2011 году Мария подалась в политику, а через четыре года вышла замуж за коллегу Дениса Вороненкова. После того как на мужа возбудили уголовное дело, Максакова сбежала вместе с ним в Украину, а ее дети остались в России с отцом.

В браке с Денисом Мария родила сына, однако в 2017 году, вскоре после появления ребенка на свет, ее супруга убили. Успевшая прикипеть к Украине знаменитость осталась жить там. На родине многие считают певицу предательницей, Тюрин вместе с наследниками то и дело подают на нее в суд, а мать давно игнорирует. Максакова не оставляет попыток выйти на связь с родственницей, которой она стала будто бы неугодна, и считает, что именно Тюрин настроил отпрысков против нее. Мария пыталась лишить мужчину родительских прав, но пока что правосудие встает на его сторону.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2022, 13:31 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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