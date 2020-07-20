Михаил Тарабукин – рейтинговый российский актер, известный по юмористическому ситкому «Кухня». Артист умеет играть комиков, но также лихо перевоплощается в серьезные роли – детективы, мелодрамы, криминал. Несмотря на многогранный талант, Михаил чаще всего снимается в комедиях.
Актер родом из столицы. В детстве не мечтал стать актером, его больше привлекал спорт, да и для слабого здоровья физические нагрузки были очень полезны. Однако профессиональным спортсменом Тарабукин так и не стал, но славы все же добился.
Михаил родился в творческой семье. Отец был профессиональным музыкантом, играл в ансамбле. Стремясь к славе, оставил семью, когда Мише еще не было 3 лет, эмигрировал в Германию. Через несколько лет вернулся и повинился. Мать простила и приняла. С тех пор родители снова проживают вместе.
В школе Тарабукин учился посредственно, много времени уделял спорту. С профессией артиста определился лишь в выпускном классе, поступил в Щукинское театральное училище. Учился на одном курсе с Мариной Пантелеевой.
Сниматься Михаил начал еще в студенческие годы, дебютировал в картине «Два товарища». Фурора не произвел, но и незамеченным не остался. До 2002 года появился в нескольких эпизодических ролях, набрался опыта в актером мастерстве. В числе узнаваемых проектов – «Я тебя люблю», «Четвертое желание», «Война», «Пограничный блюз».
Его заметили после главной роли в сериале «Русский бизнес ХХI века», а закрепила успех премьера кассовой киноленты «О, счастливчик» (2009). Следующие работы не менее успешны, в их числе – «Кухня», «Полярный рейс», «Берега мой мечты».
В личной жизни актер увлекается спортом и кулинарией. Женат не был, детей тоже пока не нажил. Подробности своей личной жизни старается не афишировать, да и пока говорить не о чем. После записи композиции «Ты и я» Тарабукину приписывали служебный роман с певицей Татьяной Антоник. Михаил опроверг эти слухи, сообщив, что они – всего лишь хорошие друзья, не более.
Актер снялся в более 20 сериалах, имеются роли и в полнометражном кино. Он позиционирует себя больше, как артист комедийного жанра.
Михаил Тарабукин снимается в кино, а вот на театральные подмостки не выходит. В числе последних проектов – ситком «СеняФедя» (2018), «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (2018), а также снялся в триллере «Фантом», мелодраме «Бедная девочка», криминальной картине «Тень за спиной».