Михаил Александрович Тарабукин актер

Михаил Тарабукин – рейтинговый российский актер, известный по юмористическому ситкому «Кухня». Артист умеет играть комиков, но также лихо перевоплощается в серьезные роли – детективы, мелодрамы, криминал. Несмотря на многогранный талант, Михаил чаще всего снимается в комедиях.

Биография Михаила Тарабукина

Актер родом из столицы. В детстве не мечтал стать актером, его больше привлекал спорт, да и для слабого здоровья физические нагрузки были очень полезны. Однако профессиональным спортсменом Тарабукин так и не стал, но славы все же добился.

Семья

Михаил родился в творческой семье. Отец был профессиональным музыкантом, играл в ансамбле. Стремясь к славе, оставил семью, когда Мише еще не было 3 лет, эмигрировал в Германию. Через несколько лет вернулся и повинился. Мать простила и приняла. С тех пор родители снова проживают вместе.

Детство и юность

В школе Тарабукин учился посредственно, много времени уделял спорту. С профессией артиста определился лишь в выпускном классе, поступил в Щукинское театральное училище. Учился на одном курсе с Мариной Пантелеевой.

Карьера Михаила Тарабукина

Сниматься Михаил начал еще в студенческие годы, дебютировал в картине «Два товарища». Фурора не произвел, но и незамеченным не остался. До 2002 года появился в нескольких эпизодических ролях, набрался опыта в актером мастерстве. В числе узнаваемых проектов – «Я тебя люблю», «Четвертое желание», «Война», «Пограничный блюз».

Его заметили после главной роли в сериале «Русский бизнес ХХI века», а закрепила успех премьера кассовой киноленты «О, счастливчик» (2009). Следующие работы не менее успешны, в их числе – «Кухня», «Полярный рейс», «Берега мой мечты».

Личная жизнь Михаила Тарабукина

В личной жизни актер увлекается спортом и кулинарией. Женат не был, детей тоже пока не нажил. Подробности своей личной жизни старается не афишировать, да и пока говорить не о чем. После записи композиции «Ты и я» Тарабукину приписывали служебный роман с певицей Татьяной Антоник. Михаил опроверг эти слухи, сообщив, что они – всего лишь хорошие друзья, не более.

Интересные факты о Михаиле Тарабукине

Актер был в восторге от предложения сыграть в ситкоме «Кухня», поскольку в свободное от съемок время увлекается кулинарией.

С детства рос слабым и болезненным, страдал от бронхиальной астмы. Чтобы укрепить здоровье, занялся спортом еще в школе.

После съемок ситкома «Кухня» акте сильно сдружился с другим артистом комедийного жанра Сергеем Лавыгиным.

Вовремя съемок ситкома дважды резался кухонным ножом, приходилось даже вызывать скорую на съемочную площадку.

У артиста отличные вокальные данные, но он этим не гордится и пением никогда не занимался, талант не развивал.

Роли Михаила Тарабукина

Актер снялся в более 20 сериалах, имеются роли и в полнометражном кино. Он позиционирует себя больше, как артист комедийного жанра.

Фильмы

«Ну, здравствуй, Оксана Соколова»;

«Форс-мажор»;

«Вероника не хочет умирать»;

«Выйти замуж любой ценой»;

«Неподкупный» - Григорий Жуков;

«Кавказская пленница»;

«День гнева»

«О, счастливчик»;

«Берега моей мечты»;

«Гаражный папа».

Сериалы

«Кухня» - Федя;

«СеняФедя» - Федя;

«Кухня в Париже» - Федя;

«Морские дьяволы»;

«Отель «Элеон»» - Федя;

«Гранд»;

«Женщина в беде».

Актер сегодня

Михаил Тарабукин снимается в кино, а вот на театральные подмостки не выходит. В числе последних проектов – ситком «СеняФедя» (2018), «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (2018), а также снялся в триллере «Фантом», мелодраме «Бедная девочка», криминальной картине «Тень за спиной».