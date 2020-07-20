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Михаил Александрович Тарабукин

актер
Михаил Александрович Тарабукин

Михаил Тарабукин – рейтинговый российский актер, известный по юмористическому ситкому «Кухня». Артист умеет играть комиков, но также лихо перевоплощается в серьезные роли – детективы, мелодрамы, криминал. Несмотря на многогранный талант, Михаил чаще всего снимается в комедиях.

Биография Михаила Тарабукина

Актер родом из столицы. В детстве не мечтал стать актером, его больше привлекал спорт, да и для слабого здоровья физические нагрузки были очень полезны. Однако профессиональным спортсменом Тарабукин так и не стал, но славы все же добился.

Семья

Михаил родился в творческой семье. Отец был профессиональным музыкантом, играл в ансамбле. Стремясь к славе, оставил семью, когда Мише еще не было 3 лет, эмигрировал в Германию. Через несколько лет вернулся и повинился. Мать простила и приняла. С тех пор родители снова проживают вместе. 

Детство и юность

В школе Тарабукин учился посредственно, много времени уделял спорту. С профессией артиста определился лишь в выпускном классе, поступил в Щукинское театральное училище. Учился на одном курсе с Мариной Пантелеевой.

Карьера Михаила Тарабукина

Сниматься Михаил начал еще в студенческие годы, дебютировал в картине «Два товарища». Фурора не произвел, но и незамеченным не остался. До 2002 года появился в нескольких эпизодических ролях, набрался опыта в актером мастерстве. В числе узнаваемых проектов – «Я тебя люблю», «Четвертое желание», «Война», «Пограничный блюз».

Его заметили после главной роли в сериале «Русский бизнес ХХI века», а закрепила успех премьера кассовой киноленты «О, счастливчик» (2009). Следующие работы не менее успешны, в их числе – «Кухня», «Полярный рейс», «Берега мой мечты».

Личная жизнь Михаила Тарабукина

В личной жизни актер увлекается спортом и кулинарией. Женат не был, детей тоже пока не нажил. Подробности своей личной жизни старается не афишировать, да и пока говорить не о чем. После записи композиции «Ты и я» Тарабукину приписывали служебный роман с певицей Татьяной Антоник. Михаил опроверг эти слухи, сообщив, что они – всего лишь хорошие друзья, не более.

Интересные факты о Михаиле Тарабукине

  • Актер был в восторге от предложения сыграть в ситкоме «Кухня», поскольку в свободное от съемок время увлекается кулинарией.
  • С детства рос слабым и болезненным, страдал от бронхиальной астмы. Чтобы укрепить здоровье, занялся спортом еще в школе.
  • После съемок ситкома «Кухня» акте сильно сдружился с другим артистом комедийного жанра Сергеем Лавыгиным.
  • Вовремя съемок ситкома дважды резался кухонным ножом, приходилось даже вызывать скорую на съемочную площадку.
  • У артиста отличные вокальные данные, но он этим не гордится и пением никогда не занимался, талант не развивал.

Роли Михаила Тарабукина

Актер снялся в более 20 сериалах, имеются роли и в полнометражном кино. Он позиционирует себя больше, как артист комедийного жанра.

Фильмы

  • «Ну, здравствуй, Оксана Соколова»;
  • «Форс-мажор»;
  • «Вероника не хочет умирать»;
  • «Выйти замуж любой ценой»;
  • «Неподкупный» - Григорий Жуков;
  • «Кавказская пленница»;
  • «День гнева»
  • «О, счастливчик»;
  • «Берега моей мечты»;
  • «Гаражный папа».
  • Сериалы
  • «Кухня» - Федя;
  • «СеняФедя» - Федя;
  • «Кухня в Париже» - Федя;
  • «Морские дьяволы»;
  • «Отель «Элеон»» - Федя;
  • «Гранд»;
  • «Женщина в беде».

Актер сегодня

Михаил Тарабукин снимается в кино, а вот на театральные подмостки не выходит. В числе последних проектов – ситком «СеняФедя» (2018), «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (2018), а также снялся в триллере «Фантом», мелодраме «Бедная девочка», криминальной картине «Тень за спиной».

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