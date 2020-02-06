Звезда сериалов "Кухня" и "СеняФедя" попала в "секс-полицию"

Звезда сериала "СеняФедя" Михаил Тарабукин похвастался удостоверением. Судя по "корочке", герой артиста, Федор Юрченко, получил звание капитана "секс-полиции".

Михаил Тарабукин давно завоевал любовь зрителей, на его счету более ста ролей. Актер, например, сыграл повара-универсала в молодежном сериале "Кухня", а после этого снялся в спин-оффе ситкома "СеняФедя".

Третий сезон комедии о работниках ресторана Феде и Сене завершился осенью 2019 года, и, по некоторым данным, уже в этом, 2020 году, зрителей ожидает цикл новых эпизодов. Судя по инстаграм-аккаунту Михаила Тарабукина, четвертый сезон "СеняФедя" будет не хуже предыдущих.

Артист опубликовал в микроблоге два свежих снимка. На одном из кадров Михаил демонстрирует бутафорское удостоверение стража порядка. Документ выписан на имя героя сериала "СеняФедя" Федора Михайловича, правда, фамилия указана другая: не Юрченко, а Бананов. Интересно, что повар получил звание капитана "секс-полиции".

На втором снимке Михаил Тарабукин позирует уже не один – рядом запечатлен артист Сергей Лавыгин, играющий Арсения Чуганина. Сергей кажется недовольным, видимо, расстроен, ведь ему такой документ не достался.

"А вы и не знали, кто мы такие", – написал Михаил Тарабукин.



Отметим, что от взгляда внимательных подписчиков звезды сериала "СеняФедя" не ускользнул тот факт, что удостоверение просрочено. Срок действия фальшивого документа завершился еще в январе.

"Напарника задерживаешь))? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Судя по лицу, Сеня это не одобряет)))", "Я тут кое-что натворила😁 Можно мне полицию пожалуйста? ☺️", "Он просроченный 😂", "Секс полиция? 👍😂😂😂😂😂 Мне тоже нужно будет сделать такое удостоверение 😂😂😂😂", – отреагировали на фотографии поклонники сериала "СеняФедя".