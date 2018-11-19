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Сериалы
СеняФедя – 1 сезон

СеняФедя – 1 сезон

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О сериале

Сериал "СеняФедя" 1 сезон

Сериал "СеняФедя" 1 сезон – проект, посвященный двум героям молодым людям, которые раньше работали в элитном ресторане Victor. Парни решили открыть собственный бизнес-проект и зарабатывать хорошие деньги. Однако с самого начала сталкиваются с проблемами. Трудности даже заставляют их задуматься о закрытии проекта и расходе, но у них общая ссуда, поэтому приходится решать сложности. Вдобавок ко всему ребят преследуют житейские проблемы.

Сеня весь в семейных заботах: ему необходимо содержать молодую жену Марину. А вот Федя наслаждается радостями холостяцкой жизни. В 1 сезоне сериала ему будет постоянно доставаться от матери, которая часто наведывается в гости к сыну. Родитель недоволен отсутствием внуков и постоянно торопит с женитьбой. При этом достается и приятелю Федора, поэтому наши герои придумывают верный способ "избавиться" от надоедливой мамаши: они включают смекалку.

Съемочный процесс

Старт съемок состоялся 6 июля 2018 года, когда были улажены конфликтные ситуации между студиями. Генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов анонсировал 1 сезон сериала "Сеня Федя" как интересную самостоятельную историю двух полюбившихся персонажей. Интересно, что съемки ситуационной комедии совпали со съемочным процессом многосерийного фильма "Кухня", который начался шестью годами ранее.

Актеры о телесериале

Сергей Лавыгин, сыгравший Сеню, отметил: "Сниматься в сериале мне нравится. Новый проект дает возможность постоянно дурачиться, веселиться, вспоминать беззаботное детство. Мы вживаемся в образ полюбившихся персонажей. С Мишей мы, как и играемые нами ребята, можем иногда ссориться. Но в итоге всегда наступает мир".

Михаил Тарабукин, сыгравший Федю в 1 сезоне, рассказал:

"Мой персонаж не был полностью раскрыт в "Кухне". Складывалось впечатление, что он постоянно дозревал, но так и не достиг нужно точки развития. Новый проект Антон Федотова позволил полностью раскрыть образ героя. В телесериале "СеняФедя" показан холостяцкий быт парня, его непростые отношения с родителями, друзьями".

Интересные факты

  • Создатель проекта Антон Федотов уверен, что Сеня и Федя – самые смешные и перспективные персонажи "Кухни".
  • При составлении сценария авторы вдохновлялись знаменитой комедией "Тупой и еще тупее".
  • 1 сезон получил неплохие оценки, поэтому было принято решение продлить кинопроект. О продолжении сериала официально объявлено в декабре 2018 года.

Где смотреть сериал "Сеня Федя" 1 сезон?

Посмотреть многосерийный фильм вы можете на официальном сайте СТС. Либо в помощь сторонние источники:

Когда выйдут новые серии?

Третий киносезон закончился в ноябре 2019 года. Авторы проекта уже заявили, что в 2020 выйдут новые серии. Зрители узнают, чем же закончились попытки Марины убедить мужа в рождении третьего ребенка. И, конечно, продолжиться сюжетная линия с развитием бизнес-проекта амбициозных ребят.

Отзыв сериал "Сеня Федя" 1 сезон

Сериал "Сеня Федя" 1 сезон получил положительные и отрицательные отзывы на сайте "Кинопоиска". Пользователь LimitoL похвалил проект: "В "Кухне" эти два персонажа конкретно раздражали, но здесь они развиваются. Из всех спин-оффов "СеняФедя" лучший". А вот Sanyok7198 дал негативную оценку телесериалу: "Киногерои изжили себя, эпизоды смотрятся слабо, практически нет связи, цельности. Скудно, однообразно и неэмоционально".

Отзывы

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Переключилась на этот сериал после просмотра "Отеля "Элеон". Интересные герои, в "Кухне" и "Элеоне" им, как мне кажется, уделяли слишком мало внимания
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