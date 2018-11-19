Сериал "СеняФедя" 1 сезон – проект, посвященный двум героям молодым людям, которые раньше работали в элитном ресторане Victor. Парни решили открыть собственный бизнес-проект и зарабатывать хорошие деньги. Однако с самого начала сталкиваются с проблемами. Трудности даже заставляют их задуматься о закрытии проекта и расходе, но у них общая ссуда, поэтому приходится решать сложности. Вдобавок ко всему ребят преследуют житейские проблемы.
Сеня весь в семейных заботах: ему необходимо содержать молодую жену Марину. А вот Федя наслаждается радостями холостяцкой жизни. В 1 сезоне сериала ему будет постоянно доставаться от матери, которая часто наведывается в гости к сыну. Родитель недоволен отсутствием внуков и постоянно торопит с женитьбой. При этом достается и приятелю Федора, поэтому наши герои придумывают верный способ "избавиться" от надоедливой мамаши: они включают смекалку.
Старт съемок состоялся 6 июля 2018 года, когда были улажены конфликтные ситуации между студиями. Генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов анонсировал 1 сезон сериала "Сеня Федя" как интересную самостоятельную историю двух полюбившихся персонажей. Интересно, что съемки ситуационной комедии совпали со съемочным процессом многосерийного фильма "Кухня", который начался шестью годами ранее.
Сергей Лавыгин, сыгравший Сеню, отметил: "Сниматься в сериале мне нравится. Новый проект дает возможность постоянно дурачиться, веселиться, вспоминать беззаботное детство. Мы вживаемся в образ полюбившихся персонажей. С Мишей мы, как и играемые нами ребята, можем иногда ссориться. Но в итоге всегда наступает мир".
Михаил Тарабукин, сыгравший Федю в 1 сезоне, рассказал:
"Мой персонаж не был полностью раскрыт в "Кухне". Складывалось впечатление, что он постоянно дозревал, но так и не достиг нужно точки развития. Новый проект Антон Федотова позволил полностью раскрыть образ героя. В телесериале "СеняФедя" показан холостяцкий быт парня, его непростые отношения с родителями, друзьями".
Посмотреть многосерийный фильм вы можете на официальном сайте СТС. Либо в помощь сторонние источники:
Третий киносезон закончился в ноябре 2019 года. Авторы проекта уже заявили, что в 2020 выйдут новые серии. Зрители узнают, чем же закончились попытки Марины убедить мужа в рождении третьего ребенка. И, конечно, продолжиться сюжетная линия с развитием бизнес-проекта амбициозных ребят.
Сериал "Сеня Федя" 1 сезон получил положительные и отрицательные отзывы на сайте "Кинопоиска". Пользователь LimitoL похвалил проект: "В "Кухне" эти два персонажа конкретно раздражали, но здесь они развиваются. Из всех спин-оффов "СеняФедя" лучший". А вот Sanyok7198 дал негативную оценку телесериалу: "Киногерои изжили себя, эпизоды смотрятся слабо, практически нет связи, цельности. Скудно, однообразно и неэмоционально".