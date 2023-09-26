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Появились первые фото со съемок сериала "Счастливы вместе"

Появились первые фото со съемок сериала "Счастливы вместе"
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Судя по кадрам, у Светы Букиной будет новый спутник. "Букины" станут прямым наследником сериала "Счастливы вместе", в свое время хорошо пошумевшего в телевизоре и за его пределами.

На фотографиях, которыми поделилась "Общественная служба новостей", засняты Дарья Сагалова и Михаил Тарабукин. Локацию некоторых кадров пока что определить не удалось: некоторые фотографии сняты то ли в момент съемок, то ли в перерыве между ними. При этом на одном из фото четко видны декорации обувного магазина — правда, явно не того, что был в оригинале.

Стоит отметить, что если роль Дарьи Сагаловой совершенно очевидна — это Света Букина, то Михаил Тарабукин ранее в проекте не был задействован. Вполне возможно, что актер играет нового спутника старшей дочери семейства, а, возможно, и мужа, сообщает телеканал "360". Пока что известно лишь имя персонажа — Олег. Российскому зрителю Тарабукин наиболее известен по роли повара Феди в сериалах "Кухня", "Отель Элеон" и "СеняФедя".

Сериал "Букины", выход которого планируется к концу 2023 года, станут продолжением без преувеличения легендарного сериала "Счастливы вместе", до сих пор являющегося самым успешным ситкомом телеканала "ТНТ". Это российская адаптация американского проекта "Женаты… с детьми", транслировавшегося во многих странах мира.

Отечественная версия ситкома про семью продавца обуви длиннее оригинала более чем на сотню серий, а некоторые локальные мемы давно вышли за пределы телевизора и до сих пор применяются в повседневной жизни. В Екатеринбурге есть даже памятник Гене Букину, выполненный по образу актера Виктора Логинова, исполнившего в сериале главную роль.

26 сентября 2023, 02:09
Дарья Сагалова и Михаил Тарабукин. Фото: «Селеба News» / Telegram
Телеграм-канал "Селеба News"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь

Актер Алексей Чадов.
Певица Анна Семенович.
Актриса Дарья Сагалова с дочкой Лизой.
Актриса Екатерина Волкова.
Актер Игорь Жижикин.
Марюс Вайсберг, Наталья Бардо и Алексей Чадов.
Актер Михаил Галустян.
Актер Павел Деревянко.
Актер Тимур Еремеев.
Актриса Юлия Топольницкая.

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