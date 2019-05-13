СеняФедя – 2 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2019
- Дата выхода: 13 мая 2019
- Страна: Россия
- Режиссер: Юрий Владовский
- Сценарист: Вячеслав Неронский, Евгений Русак, Дмитрий Матросов, Олег Смагин
- Количество серий: 12
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: СТС
- Актёры: Сергей Лавыгин, Михаил Александрович Тарабукин , Дмитрий Нагиев, Анна Евгеньевна Бегунова
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- Рейтинг Дни.ру: 6.0
- Рейтинг IMDb: 6.5
О сериале
Сериал "СеняФедя" 2 сезон – о приключениях героев "Кухни". Два неразлучных приятеля (в главных ролях Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин), питающие любовь к разного рода шуткам и розыгрышам, решают открыть дело – фургончик-закусочную. Ужиться на одной кухне двум веселым "балбесам" оказывается не по силам, компромиссы приходится искать не только на кухне, но и в остальном деловом мире. Разумеется, более крупные и раскрученные бизнесмены попытаются вытеснить ребят с площадки. Но ничто так не объединяет, как совместный кредит и постоянные визиты коллекторов… На фоне всего этого друзья не замечают, как их роли в личной жизни незаметно меняются: Сеня становится бабником, а Федя ищет семейного счастья.
Кратко о событиях 2 сезона
Ребята продолжают заниматься "пищевым" делом. К Сене приезжает погостить теща. Сам он, по совету друга, "устраивается" на работу.
Когда происходили съемки
Они стартовали в июле 2018 года.
Актеры о сериале "СеняФедя" 2 сезон
Вот что рассказывает о персонажах исполнитель одной из главных ролей во 2 сезоне, Сергей. "Конечно, у них все складывается не гладко — это и есть комедийный двигатель нашего проекта. Перед зрителями два человека, которые могут спорить по любому поводу и в любой момент. Зато когда возникает третья сила, они объединяются и встают на одну сторону, сражаясь друг за друга".
А вот что на ту же тему сказал Михаил Тарабукин. "Это отдельная история о крепкой дружбе, ироничная и трогательная. Их приключение – особенный юмор, в этом главное преимущество проекта – вы сможете присоединиться к просмотру абсолютно на любом моменте, и вам будет интересно".
Интересные факты о сериале "СеняФедя"
- "Тот самый" фургончик ребят для продажи пищи называется "И рыба и мясо".
- Сниматься внутри фудтрака было, по признанию актеров, довольно комфортно, ребята искренне считают фургончик одним из персонажей 2 сезона проекта.
Где смотреть онлайн
Посмотреть все серии в хорошем качестве можно на официальном сайте СТС. Вы можете это сделать и на сторонних порталах: more.tv.
Когда выйдут новые серии сериала "СеняФедя"
Очередной сезон выйдет в середине 2020 года. Попробовать смотреть сериал "СеняФедя" 2 сезон стоит хотя бы ради того, чтобы самим составить о нем мнение.
Популярные темы форума
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Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
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