О сериале

Сериал "СеняФедя" 2 сезон – о приключениях героев "Кухни". Два неразлучных приятеля (в главных ролях Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин), питающие любовь к разного рода шуткам и розыгрышам, решают открыть дело – фургончик-закусочную. Ужиться на одной кухне двум веселым "балбесам" оказывается не по силам, компромиссы приходится искать не только на кухне, но и в остальном деловом мире. Разумеется, более крупные и раскрученные бизнесмены попытаются вытеснить ребят с площадки. Но ничто так не объединяет, как совместный кредит и постоянные визиты коллекторов… На фоне всего этого друзья не замечают, как их роли в личной жизни незаметно меняются: Сеня становится бабником, а Федя ищет семейного счастья.

Кратко о событиях 2 сезона

Ребята продолжают заниматься "пищевым" делом. К Сене приезжает погостить теща. Сам он, по совету друга, "устраивается" на работу.

Когда происходили съемки

Они стартовали в июле 2018 года.

Актеры о сериале "СеняФедя" 2 сезон

Вот что рассказывает о персонажах исполнитель одной из главных ролей во 2 сезоне, Сергей. "Конечно, у них все складывается не гладко — это и есть комедийный двигатель нашего проекта. Перед зрителями два человека, которые могут спорить по любому поводу и в любой момент. Зато когда возникает третья сила, они объединяются и встают на одну сторону, сражаясь друг за друга".

А вот что на ту же тему сказал Михаил Тарабукин. "Это отдельная история о крепкой дружбе, ироничная и трогательная. Их приключение – особенный юмор, в этом главное преимущество проекта – вы сможете присоединиться к просмотру абсолютно на любом моменте, и вам будет интересно".

Интересные факты о сериале "СеняФедя"

"Тот самый" фургончик ребят для продажи пищи называется "И рыба и мясо".

Сниматься внутри фудтрака было, по признанию актеров, довольно комфортно, ребята искренне считают фургончик одним из персонажей 2 сезона проекта.

Где смотреть онлайн

Посмотреть все серии в хорошем качестве можно на официальном сайте СТС. Вы можете это сделать и на сторонних порталах: more.tv.



Когда выйдут новые серии сериала "СеняФедя"

Очередной сезон выйдет в середине 2020 года. Попробовать смотреть сериал "СеняФедя" 2 сезон стоит хотя бы ради того, чтобы самим составить о нем мнение.