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Сюжет сериала "СеняФедя" 3 сезон

Сериал "Сеня и Федя" 3 сезон расскажет нам о новых приключениях полюбившихся персонажей. Они разработают принципиально новую схему обогащения, клонировав Дмитрия Нагиева. Но что-то пойдет не так, и ребятам придется разрешать новые проблемы. Вдобавок ко всему у Сени начнутся проблемы с детьми, а его приятель будет испытывать трудности в отношении с соседями. А впереди их ждут увлекательные погони, борьба с коррупцией, игра в детектива и даже стрельба.

Что было в прошлых сезонах

1 сезон

Герои сериала "Кухня" увольняются из ресторана "Виктор" и воплощают свою давнюю мечту – открывают свой собственный бизнес. Но оказалось, что свое дело не так просто вести. Они бы и рады разойтись, но общий кредит заставляет их продолжать объединять усилия. К проблемам в бизнесе добавляются трудности во взаимоотношении с близкими людьми. Особенно тяжело приходится Феде, ведь мама постоянно давит на него с требованием найти вторую половинку и завести семью.

2 сезон

Жизнь Сени усложняется приездом тещи, с которой раньше они хорошо ладили. Чтобы избегать общения с мамой жены, молодой человек якобы устраивается на подработку вечером. Но на самом деле он, конечно, проводит время у друга. Бизнес тем временем идет в гору, и ребята даже нанимают помощницу. Вот только новая работница быстро берет инициативу в свои руки и даже начинает манипулировать неопытными бизнесменами.

Съемки 3 сезон "СеняФедя"

Съемки стартовали 6 июля 2018 года. Из-за внезапно возникших конфликтных ситуаций между студиями к съемочному процессу были подключены дополнительные силы. В частности, создателям спин-оффа пришлось привлечь новых сценаристов. В декабре 2018 года было объявлено о продлении проекта. 29 августа 2019 года Вячеслав Мугуров, являющийся генеральным директором "СТС Медиа", сообщил, что осенью зрители увидят серии 3 сезона.

Сергей Лавыгин, сыгравший Сеню, поделился комментариями с журналистами: "Спин-офф как бы продлевает мне юность, дает возможность дурачиться, развлекаться. Кстати, это любит делать и Миша. Он что в жизни, что в фильме мой добрый друг, с которым можно неоднократно поссориться, но все равно в итоге помириться. В жизни мы ведем себя точь-в-точь как наши сериальные персонажи".

О своем мнении рассказал и Михаил Тарабукин, воплотивший на экране Федора: "Спин-офф – прекрасная возможность полностью раскрыть своего персонажа. В "Кухне" за пять лет его так и не удалось представить зрителю в полной мере. А вот проект "СеняФедя" позволил это сделать: все увидели, что представляет собой персонаж, какие у него отношения с любимой женщиной, друзьями".

Анна Бегунова, сыгравшая Марину, рассказала журналистам, что новый сериал – это настоящая "ядерная хлопушка". "Я бы сравнила проект с хлопушкой, наполненной весельем, задором и любовью. Все наши герои постоянно попадают в забавные ситуации, и зрителям точно скучать не придется", - рассказала актриса.

Интересные факты сериал "СеняФедя" 3 сезон

Однажды актеру Сергею Лавыгину пришел несколько дней смывать краску черного цвета. Она была нанесена на кожу для воплощения образа Отелло.

Фудтрак тщательно модернизировался создателями: ему вырезали люки, добавили обшивку для сидений, оклеили современной пленкой, монтировали новый руль. Кстати, все профессиональное оборудование для готовки реальное.

Некоторые люди, проходившие мимо фудтрака, не подозревали о съемках – настолько реалистично все было сделано. Более того, они даже пытались купить фирменные бургеры, печати для которых были созданы специально для проекта "СеняФедя".

3 сезон приготовил зрителям сюрприз: в качестве камео появляется Дмитрий Нагиев.

Где смотреть сериал "СеняФедя" 3 сезон?

Посмотреть все серии в хорошем качестве можно на официальном сайте СТС. Вы можете это сделать и на сторонних порталах: more.tv.

Когда выйдут новые серии?

Пока создатели сериала не говорят о том, когда именно выйдет 4 сезон. Вероятно, зрители увидят его уже в 2020 году. В пользу того, что проект будет продлен, говорят восторженные отзывы зрителей и хорошие оценки критиков.

Отзывы 3 сезон сериал "СеняФедя"

Отзывы о новом спин-оффе "Кухни" в основном положительные. Пользователь LimitoL оставил на сайте "Кинопоиск" рецензию зеленого цвета, написав хвалебные слова: "Смотреть все серии приятно. Если в "Кухне" Федор и Сеня выглядели какими-то, мягко говоря, несуразными персонажами, то здесь все изменилось. Они полностью раскрылись. Радует, что нет натянутой драмы, в сериале доминируют взаимовыручка и дружба. Однозначно, это лучший спин-офф "Кухни".

Пользователь 7alina7, оставившая отзыв на сайте irecommend.ru, отметила: "Серии совсем не напрягает, он легкие, с удовольствием наблюдаю за приключениями героев. Они и подкалывают друг друга, и ссорятся, но всегда мирятся и приходят друг другу на помощь. Некоторые моменты очень жизненные".

Смотреть 3 сезон сериал "СеняФедя" можно прямо сейчас. Спин-офф понравится не только любителям "Кухни", но и другим зрителям, которые хотят отвлечься от повседневных дел и хорошо провести досуг.